Luciano Martos, candidato a concejal por el Partido Federal Republicano, pasó esta mañana por LA BRÚJULA 24 y contó que “pagamos la campaña vendiendo empanadas y tortas fritas”.

“Acá estamos, por segunda vez, a través de la gestión continua, una palabra que los ediles no usan, poniéndole mucho esfuerzo. Con nuestro equipo estamos poniéndole voz, proponemos trabajar a la mañana en el Concejo y a la tarde recorriendo barrios”, señaló el canillita bahiense.

Y agregó: “Tratamos de mostrar lo más humilde de las personas, con sacrificio bancamos la campaña, pagamos las pantallas, demostrando que se puede hacer una política diferente, porque con plata somos todos lindos. Estamos ahora queriendo juntar cosas para unos comedores, para llegar a fin de año de la mejor manera, todo es bienvenido, es muy dura la situación y hay gente que la está pasando mal”.

A modo personal, Martos detalló que “yo me arreglo con la mínima y los pocos diarios que puedo vender. No puede ser que todas las personas hacen el ajuste, pero los políticos no. Los sueldos son muy grandes, hay que decírselos para que entiendan. Yo sigo con mi bicicleta, es mi Toyota”.

Y dijo que su primer proyecto, en caso de llegar al HCD, “tiene que ser moral porque los políticos están alejados de los ciudadanos. El compromiso tiene que ser constante y por eso digo que vamos a trabajar con la sociedad al lado, para que las ONG´´´ s , los clubes, vean que sus proyectos van avanzando”.