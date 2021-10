“Con gestión y transparencia, Randazzo viene a terminar con la grieta”

Daniela Gross, precandidata a diputada provincial de la lista “Vamos con Vos” en la sexta sección electoral, espacio que lidera Florencia Randazo, pasó esta mañana por los estudios de La Brújula 24 y dialogó con el periodista Germán Sasso.

Primero, detalló algunos de los problemas recurrentes de su lugar de residencia, Stroeder. “En este momento estamos atravesando una sequía muy intensa y no hay a la vista un pronóstico de lluvia. La situación del distrito es muy compleja. Tenemos dos situaciones, una cosa es climática y la otra la falta de agua como tiene Bahía Blanca, el gran drama de ABSA”.

“Tenemos un río Colorado que prácticamente está secándose, trae muy poca agua. Para hacer un acueducto allí, como prometieron varios políticos, hay que hacer un trasvase al río Negro”, apeló.

Y detalló, respecto de la sequía. “Hoy no se están dando las grandes nevadas en la cordillera y por eso no hay agua en el Colorado. El riego hoy está en riesgo y a su vez se está dando agua potable a varias localidades que ya no tienen. Hay otros proyectos que están aprobados, pero falta el financiamiento. Como todo en este país, las obras no aparecen porque sabemos que son trabajos que llevan tiempo”.

“Nuestra perspectiva posterior a las PASO se ha modificado, creíamos que íbamos a tener una mejor elección, hicimos un análisis y a partir de ahí volvimos a dar una pequeña vuelta. Estamos recorriendo cada distrito, ayer estuve en Tornquist, en Pringles, analizando las problemáticas”.

“Vemos que hay una apertura, se nos recibe, nos reunimos con instituciones, la proyección es que Randazzo va a subir, esperábamos mejores números en todas las instancias. Sabemos que a nivel nacional y provincial hay un River-Boca muy marcado. Hay un voto puesto a una gestión que no se quiere”.

“Yo nunca he militado en un partido, soy una independiente que siempre tuvo una mirada más peronista por una cuestión familiar, en este momento me parece muy importante que vengamos a aportar, somos personas de gestión que hemos accionado desde diferentes espacios. Yo fui docente, directora, inspectora. Conduje 20 años Mujeres Agropecuarias en el Partido de Patagones”.

Bahía Blanca

“Recorrimos Bahía, caminamos bastante la ciudad, sobre todo los sectores barriales donde vemos una alta vulnerabilidad. Dentro de las propuestas que tenemos, el primer gran eje es el trabajo. Planteamos fortalecer el área de la Zona Franca y las pequeñas pymes, porque de todo el desempleo que vemos en Bahía no se sale con una gran empresa, se requieren programas de financiamiento de La Provincia”.

“Hoy también el gran problema de la Sexta Sección es el educativo, sabemos que no todos los chicos pueden reincorporarse al sistema. Los Municipios tienen un alto ingreso por el fondo educativo, pero eso no se ha volcado a las escuelas. Hoy vemos instituciones que pierden días de clases porque no tienen agua”.

“Florencio Randazzo viene a instalar una mirada distinta de gestión que creemos que es lo que le falta a la política, salir de esa gran grieta en la que nos han instalado. Florencio trae gestión y transparencia, en todos los lugares en los que estuvo no tuvo una sola mancha en su camino. Tenemos compromiso de trabajo y conocemos nuestra Sección Electoral”.