Tragedia de Villa Ressia: “Estamos convencidos de que no fue un accidente”

Es sin lugar a dudas el tema más sensible de los últimos tiempos en la ciudad de Bahía Blanca: la tragedia de Villa Ressia que terminó con la vida de cuatros personas, entre ellos cuatro menores de edad de entre 3 y 11 años.

Cristina es tía de uno de los chiquitos fallecidos en el incendio y esta mañana habló con el móvil de LA BRÚJULA 24 y aseguró que el siniestro fatal fue ocasionado intencionalmente. “La familia sigue consternada, mi hermano está todavía en estado de shock, no encuentra razones de qué es lo que pasó”.

“Lo único que queremos es justicia, hay muchas versiones dando vueltas. Nosotros no tuvimos el apoyo psicológico como se dijo, sí lo hubo para bomberos y todos los que trabajaron ese día. Algo impresionante fue lo que hicieron, pero la familia no tiene contención. Mi hermano está destruido”, aseveró con indignación.

Visiblemente enojada por la situación, la mujer relacionó lo ocurrido con un atentado por parte de una ex pareja de su cuñada, víctima de las llamas. “En concreto no tenemos nada, seguimos esperando las pericias, pero creemos que esto no fue un accidente, eso lo tenemos muy en claro”.

“La información que nosotros tenemos es que le dijo ‘te voy a cagar matando, te voy a prender fuego’. La vecina que habló con Antonela le preguntó si había hecho la denuncia y ella dijo que no, que por eso estaba en la casa con la mamá”.

“Sabemos que Antonela tenía denuncias penales por violencia de género contra esta persona”, recordó Cristina durante la entrevista.

Y también reflexionó sobre lo que pudieron ser los últimos momentos de las víctimas. “Tengo entendido que la reja la habían colocado hace poco. Deduzco que si eso se prendió fuego tan rápido, obviamente lo primero que vas a hacer es refugiarte atrás. Pero hay que estar en ese momento, uno habla desde el lado de afuera”.

“Los gritos desconsolados de adentro se escuchaban, la misma gente del barrio lo dijo”, indicó.