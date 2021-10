Indignación tras el robo en una granja educativa de la vaquillona Filomena

Una alta dosis de indignación generó en la comunidad educativa de la granja “Casita del Hornero”, de Tres Arroyos, el robo de la vaquillona Filomena.

Lorena Irigoin, quien trabaja en la granja junto con su marido Pablo Prinzen, confirmó que el hecho se consumó durante la tormenta del miércoles a la noche.

“Calculamos que la arrearon porque no está carneada, no encontramos ningún resto. Los vecinos no escucharon nada, por lo que pensamos que (los delincuentes) aprovecharon la lluvia y el viento para llevársela”, dijo Irigoin.

La mujer recalcó la impotencia que sienten en la granja: “Acá todos los animales tienen su nombre. Los chicos los conocen por el nombre. Traen dibujos de cada uno de ellos, mandan fotos de las visitas y vienen a ver cómo crecen”.

“En el recorrido guiado que hacemos acá, hablamos de la importancia de cuidar los animales, del trabajo, del esfuerzo. A veces te dan ganas de bajar los brazos. Para qué tanto esfuerzo… Teníamos tres vacas: nos roban una y con eso nos matan económica y sentimentalmente”, finalizó.

Fuente: La Voz del Pueblo