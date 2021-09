Suicidios: de eso, sí se habla

Por Juan Tucat, redacción La Brújula 24 [email protected]

Según confirmó ni más ni menos que la Organización Mundial de la Salud, el suicidio sigue siendo hoy una de las principales causas de muertes en todo el mundo. La problemática existe, crece día a día, y por eso se considera importante ponerlo en voz. Hablar de lo que antes no se hablaba.

La OMS señala que cada año pierden la vida más personas por esta causa que por VIH, paludismo o cáncer de mama, o incluso en guerras u homicidios. Esto ha llevado a elaborar nuevas orientaciones para ayudar a los países a mejorar la prevención y los cuidados conexos.

Pero vayamos al pago chico, dejando de lado estadísticas que no hacen al fin primero de este informe. Hace un tiempo, en diálogo con La Brújula 24 la presidenta del Colegio de Psicólogos bahiense, la licenciada Alba Picardi, afirmó que hablar del tema es la primera gran herramienta preventiva.

“Desde el 2014 venimos viendo esta suba en casos en adolescentes y jóvenes”, señaló la profesional en esa nota, por supuesto haciendo referencia a la ciudad de Bahía Blanca, y dijo que “realmente es para ocuparse”. Es por eso que para encarar este análisis, siempre de acuerdo al aporte de la profesional, es dable señalar que hay tres aspectos importantes a tener en cuenta en los tiempos que corren: los efectos de la pandemia, los factores que complican el ánimo y en especial, cómo se ayuda.

“La soledad y el aislamiento pensándolo como características muy marcadas de esta época son para tener en cuenta. Por supuesto que si hay una persona que ya venía con algún padecimiento de base, los equipos de salud han estado muy atentos. Eso pasa por ejemplo con los que tienen algún trastorno de consumo”, expuso Picardi.

Y agregó, como dato saliente, que “hay mucha relación entre el consumo problemático y el suicidio. Además, cuando una persona empieza a tener otros problemas, que no puede trabajar, que no puede acceder a lo básico, va a empezar a experimentar cuestiones que lo pueden llevar a pensar que no tiene otra forma de sobrellevar el presente. El sentirse acorralado, sentir que esto no va a terminar”.

El pedido de ayuda

“En estas crisis la gente no tiene las herramientas para buscar ayuda especializada. Puede hablar con un vecino. Si yo recibo aunque sea un pensamiento que me hace ver que esta persona no está bien, o incluso me dice que tuvo un intento, no hay que minimizarlo”.

“Hay que desterrar el mito de que si la persona lo dice no lo va a hacer, si lo hace es porque está buscando ayuda. Si vemos conductas de aislamiento muy pronunciadas en alguien, eso nos tiene que llamar la atención”. Esas, también, fueron consideraciones de Piccardi.

Sobre el tema, también fue consultado el responsable del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad, Hugo Kern, quien explicó que en estos momentos hay un proyecto que se llama Red de Vidas, de tipo asistencial, que abarca los intentos de suicidios de menores de 24 años y también de los ya consumados.

“Eso afecta a las familias, al entorno. Hay un sistema de detección en el Hospital Municipal, que nos hace llegar a través de un reporte. Luego hay un equipo especializado que hace un seguimiento personalizado de esas situaciones, centrado en aquellos que no tienen cobertura social”.

Mesa de Abordaje para la Prevención del Suicidio

Funciona en el Concejo Deliberante y está integrada por Municipio, hospitales públicos, HCD, organizaciones sociales, universidades, colegios de profesionales y la Dirección General de Cultura y Educación. En concreto, como principal objetivo se busca articular acciones de nivel preventivo y asistencial, tendientes a fortalecer los proyectos de vida de personas en situación de vulnerabilidad.

Es importante estar alerta a cuestiones que pueden marcar la diferencia:

Si una persona que conocés… · Ha pensado o amenaza con dañarse · Muestra negatividad o ganas de morirse · Se siente solo, triste, preocupado por temas que no puede resolver, desesperado · Tiene cambios de comportamiento, sueño y alimentación · Abusa de drogas y alcohol · Dice que si faltara nadie lo extrañaría · Regala sus efectos personales · Ordena documentación · Se reencuentra y despide La manera de ayudarlo es… · Permanecer calmado, escuchar con atención y respeto, no juzgarlo · Tomar en serio sus amenazas · Dejar que hable acerca de sus sentimientos · No jurar ni prometer guardar el secreto, sino desde la confianza que le brindó al contarle lo que sucede, convencerlo de pedir ayuda. Usted solo no puede resolver la situación · Acercarlo a las redes de salud

Contactos: [email protected] / mapsbahiablanca en Facebook / mapshcd en Instagram / Urgencias al 107. También podés contactarte con Unidad Operativa de Consultas en Salud Mental comunal y el equipo Red de Vidas (4551159 – 2914261642), y el Centro Provincial de Atención a las Adicciones (4811850).

El importante rol de las ONG’s

En paralelo, y a la vez coordinado, nos topamos con distintas organizaciones que no dependen del Estado que trabajan en la problemática. En su caso, por supuesto, ad honorem. Una de ellas es Centro La Misión, que también forma parte de la MAPS y aborda el tema en base a dos ejes centrales.

El primero es la prevención con adolescentes y jóvenes. Propone espacios de taller que tienen el objetivo poder brindar a los chicos y chicas la posibilidad de poner en palabras sus malestares e inquietudes. Trabaja fuertemente en reforzar sus identidades, que tengan herramientas para fortalecer su autoestima y poder también comprender sus emociones.

“Sobre todo en un tiempo donde está sobrevalorado el tener que mostrar la felicidad, el éxito, el disfrute permanente, es allí donde en más de algún taller nos encontramos con jóvenes que no saben cómo transitar sus miedos, angustias y enojos, y habilitar espacios donde se pueda poner en palabras estás emociones es preventivo y sanador”, comentó a La Brújula 24 Vanessa, una de sus integrantes.

El segundo eje es el acompañamiento a personas y familias frente a un intento de suicidio. “Allí la tarea no es sencilla, pero se puede acompañar desde la escucha sin emitir juicios, la presencia, el respeto y ayudar a las familias a rearmar una red de cuidado no solo para la persona que tuvo el intento, sino también para la misma familia cercana”, indicó Vanessa.

Además, a modo de ejemplo explicó que en Centro La Misión, los casos que más se replican tienen que ver con adolescentes que han intentado quitarse la vida. En ese sentido, amén de cualquier dispositivo grupal, lo que se intenta hacer es un acompañamiento “personalizado”, especialmente en los primeros días que es donde más cuesta rearmar el proyecto de vida.

Tel: 291 4444 3 55 – Facebook: /centropreventivo.lamision – Instagram: /centrolamision