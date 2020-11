Cómo detectar una conducta suicida

La licenciada Alba Picardi, presidenta actual del Colegio de Psicólogos de Bahía Blanca, abordó en el aire de LA BRÚJULA 24 el tema de los suicidios y dijo que "es muy importante hacer un tratamiento de la problemática".

En diálogo con el periodista Germán Sasso, la profesional consideró que "es un tema muy complejo, del cual durante mucho tiempo no se habló", y consideró que hacerlo adecuadamente "es fundamental porque nos da la posibilidad de hacer una buena prevención".

En cuanto a lo que pasa en la ciudad, Picardi señaló que "Bahía siempre ha tenido un alto indice de suicidios". Aclaró que "si la comparamos con otras ciudades puede no ser algo significativo, pero para la cantidad de habitantes y sobre todo para la franja etaria en donde se presentan estos aumentos en los intentos, es llamativo".

"En general ha sido importante el incremento en personas jóvenes, es mucha la preocupación que tenemos en la Mesa de Abordaje a la Problemática de Suicidios que conformamos con otras organizaciones", dijo.

"Desde el 2014 venimos viendo esta suba en casos de adolescentes y jóvenes", indicó la psicóloga, y dijo que "realmente es para ocuparse".

Los efectos de la pandemia. "En Bahía a través de los años hubo picos, veníamos trabajando bien, aunque por supuesto el tema de la pandemia ha generado un incremento en todo lo que tiene que ver con esto. El aislamiento fue el pedido que se le hizo a la población para cuidarse del coronavirus y esto ha generado ciertas dificultades, sobre todo en las personas más vulnerables.

"Nosotros entendemos que en un primer momento frente a la pandemia todos los recursos de lo sanitario fueron orientados para mitigar esa complejidad de la situación, pero lo emocional no es un factor menor y tenemos que cuidar la salud de manera integral", aseveró la especialista.

En esa misma línea, explicó que "las personas en situación de soledad, que de por sí necesitan apoyo psicológico, terminan sufriendo otros tipos de daños en la salud". Y dijo que "la falta de la escuela también es un factor determinante".

Factores que complican el ánimo. "La soledad y el aislamiento pensándolo como características muy marcadas de esta época son para tener en cuenta. Por supuesto que si hay una persona que ya venía con algún padecimiento de base, los equipos de salud han estado muy atentos. Eso pasa por ejemplo con los que tienen algún trastorno de consumo, son ciertas patologías que hacen que estén más expuestos".

"Hay mucha relación entre el consumo problemático y el suicidio. Además, cuando una persona empieza a tener otros problemas, que no puede trabajar, que no puede acceder a lo básico, va a empezar a experimentar cuestiones que lo pueden llevar a pensar que no tiene otra forma de sobrellevar el presente. El sentirse acorralado, sentir que esto no va a terminar", señaló.

Cómo se ayuda. "Tiene que pedir ayuda a quien pueda, de hecho en estas crisis la gente no tiene las herramientas para buscar ayuda especializada. Puede hablar con un vecino. Si yo recibo aunque sea un pensamiento que me hace ver que esta persona no está bien, o incluso me dice que tuvo un intento, no hay que minimizarlo".

"Hay que desterrar el mito de que si la persona lo dice no lo va a hacer, porque si lo hace es porque está buscando ayuda. Si vemos conductas de aislamiento muy pronunciadas en alguien, eso nos tiene que llamar la atención".