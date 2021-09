Dybala se lesionó y hay preocupación en la Selección Argentina

No hizo falta que transcurra gran parte del partido para que llegue una buena noticia desde Italia. A 10 minutos de comenzado el duelo entre Juventus y Sampdoria, por la fecha 6 de la Serie A, Paulo Dybala soprendió con un golazo de zurda desde afuera del área. Pero diez minutos más tarde, ocurrió lo peor: tuvo que ser reemplazado por una lesión en la zona posterior del muslo izquierdo -sería un desgarro-. Esto significa que no llegaría a la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina.

Habría sido en una jugada en la que se exigió para marcar a un rival, pero sin éxito. Instantáneamente, Dybala sintió una molestia muscular y notó que no podía seguir en el campo de juego. La Joya no pudo evitar las lágrimas, conocedor de las consecuencias de tal situación. En menos de dos semanas, el jueves 7/10 ante Paraguay, comienza la triple fecha. Y todo indica que sería una baja para Lionel Scaloni, quien no contó con el ex Instituto en varias convocatorias.

La Vecchia Signora logró su primer triunfo de la temporada en casa, al vencer 3-2 a Sampdoria, por la sexta jornada de la Serie A. Las malas noticias corren por haber perdido por lesiones musculares a Paulo Dybala y Álvaro Morata.

Dybala (10′ PT), Leonardo Bonucci (43′ PT), de penal, y Manuel Locatelli (12′ ST), fueron los autores de los goles del local. Maya Yoshida (44′ PT) y Antonio Candreva (38′ ST) marcaron para Sampdoria.

Así, la Juve suma ocho puntos y está a ocho del Milan, líder momentáneo a la espera del partido de este mismo domingo del Napoli. El conjunto turinés deberá gestionar ahora la situación de Dybala y Morata, cuando faltan tres días para la cita con el Chelsea en la Champions League.

Fuente: TyC Sports