La columna de la Ubfal: los canales de cable lideraron el rating en las PASO

La periodista de espectáculos, Laura Ubfal, sintetizó esta mañana en LA BRÚJULA 24, las noticias salientes del mundo del espectáculo, después de un domingo caliente, en el que lo más visto del día en la televisión abierta fue el adelanto de Doctor Milagro, que redondeó 7,5 puntos. Entre TN, C5N y La Nación+ se repartieron el liderazgo, con las restantes señales también empujando para que el cable logre números históricos por las PASO.

Aquí, un resumen de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Suelen ser de muy bajo perfil con sus relaciones personales, pero en este sábado y después de haberse mostrado juntos charlando tras la función de Sex, tanto Tucu López como Juana Viale, decidieron subir imagenes hot con sus respectivas parejas. Juana lo hizo con el arquitecto Agustín Goldenhorn, con quien contó haberse conocido en una cita a ciegas a fines del 2019. La relación de Sabrina Rojas y el Tucu López es mucho más reciente. Sabrina anunció su separación de Luciano Castro hace unos meses y mientras ensaya “Desnudos” para estrenar este 16 con su ex, se mostró también muy feliz con su nueva pareja”.

“Andrea Politti confirmó que fue convocada por Laflia para conducir el nuevo reality de la productora, Hogar dulce hogar. Según contó Pampito en Implacables el problema es que habría que grabar de noche porque se haría en un local conocido de artículos de construcción y de decoración del hogar que de día está abierto al público. Y todavía no están cerrados los presupuestos y por eso se estira una nueva temporada de El gran premio de cocina. La conducción se la habían ofrecido primero a Eleonora Wexler que dijo que no y luego se habló de Eugenia Tobal; pero finalmente Politti fue la convocada pero no podrá hacer el programa por el teatro. Por estas horas, Andrea está feliz viviendo el éxito de la comedia Diganlo con mímica que hace en el Multiteatro Comafi junto a Carlos Belloso, Iliana Calabró, David Masajnik, Diego Gentile y Gabriel Beck”.

“Este viernes, Jey Mammon fue invitado a charlar con parte de los jóvenes inscriptos en Otro Mundo, la academia creada por Cris Morena en zona norte donde estudian distintas disciplinas relacionadas a lo artístico. Fue en junio pasado cuando Cris estuvo en Los Mammones y se provocó una gran polémica mediática al hablar del conductor para un nuevo Jugáte conmigo, y la creadora le dijo que podría ser él, si bajaba de peso. Este lunes Los mammones cambia de horario, comenzará a las 21 por América y tiene una buena lista de invitados prevista”.