“Manes es Vidal con matrícula y Santilli no me gusta para nada”

Siguiendo con la ronda de visitas políticas a los estudios de La Brújula 24, ligadas lógicamente a las PASO del próximo domingo, hoy fue el turno de la doctora María Gisela Ghigliani, que lidera la lista de concejales del Frente de Todos en la ciudad.

En un mano a mano con el periodista Germán Sasso, la actual concejala y pre candidata para el mismo cargo habló de todo. Acompañada por su equipo de trabajo, la edil bahiense destacó que “tengo ya muchas campañas encima, aunque esta es rara por el contexto de pandemia, no es lo mismo la sensación en la calle”. Y por supuesto, también les dedicó un párrafo a sus rivales de turno en la contienda electoral.

“Yo veo cierta incertidumbre, creo que se está cerrando una etapa de la pandemia que permite mirar hacia adelante con un poco de esperanza para volver a la vida que queremos. Vamos a ir camino a eso, habrá que ver, ir evaluando. Como médica me es imposible dar una fecha puntual sobre el final de esto, mi formación no me lo permite. Lo que sí notamos es que aprendimos más sobre el virus, fortalecimos el sistema de salud y tenemos la vacuna. Entonces, con todo eso vamos caminando de una manera más firme y por supuesto el horizonte es más claro”, señaló.

Y explicó que hay costumbres que llegaron para quedarse, más allá de que en algún momento se deje el barbijo a un lado. “En mi casa, por ejemplo, ya no tomábamos mate juntos con mi marido por su trabajo, él atiende pacientes con covid, y ahora lo mantenemos”.

La vacunación

“Creo que la gestión del Gobierno es correcta en el contexto mundial en el que estamos, en el país que tenemos. Hoy hay más de 50 millones de vacunas y en diciembre se estaba aplicando la primera dos. En Bahía recuerdo que fue un 28 de diciembre a un médico, por ejemplo. Me parece que hemos ido avanzando. Lo que pasó con el tema vacunas es que se trató de operar por una cuestión geopolítica y generar títulos, pero la realidad es que cuándo uno viaja a cualquier parte del mundo, nunca te preguntan por el origen de una vacuna contra la gripe”.

“Yo de la oposición no esperaba otra cosa, lo escuchaba a –Adrián– Jouglard decir que se compró mal, pero yo no se de dónde saca la información. Hay países que compraron hasta tres veces para la cantidad de su población y otros que no tienen nada, eso hay que reverlo, debería conversarse una lógica sanitaria distinta”.

“Bahía Blanca está laburando muy bien con las vacunas, avanzó rápidamente en los turnos y me parece muy importante esto de la posta itinerante para ir a buscar a aquellos que por una u otra razón no hayan podido acercarse a vacunarse”.

🤜🏻🤛🏻 Gracias Maximo Kirchner por visitarnos, por tu grandeza política. Gracias por haber estado en #Bahia en este gran cierre de campaña. Me quedo con una de tus tantas reflexiones: ”Debemos abandonar la comodidad de la queja para asumir el desafío de la participación”.✌🏽 pic.twitter.com/TNyhOMz1Qo — Ma. Gisela Ghigliani (@gigighi) September 9, 2021

Gestión local

“Ahora Héctor Gay tiene una visión más empática con esa situación, pero al principio no era igual cuando decía que no se iba vacunar. Su secretario de Salud dijo que no se quería poner la rusa. Cuando se es funcionario todo lo que decís es de funcionario y si tenés algún temor hay que esmerilar eso para no generar miedo en la población. Yo celebro que el Intendente ahora diga que hicimos lo que pudimos. Nosotros vamos atravesando la pandemia con los elementos que van apareciendo día a día, Gay sabe que Nación y Provincia no lo dejaron solo en todo esto, llegaron insumos de todo tipo y tuvo teléfono directo con la Provincia”.

Críticas al sistema de fases

“El Gobernador estableció un sistema de trabajo que determinaba que esa era la manera de poder atravesar la pandemia de la mejor manera. Acá nunca se propuso una forma clara para hacer otra cosa, nunca hubo controles. En su momento planteamos por qué no se adhería al decreto que permitía realizar los controles. Yo lo escuché a Gay cuando dio que iba a liderar la policía cuando recién empezaba, para eso lo votó la mayoría, pero a mi me parece que siempre hay que decir cómo o proponer la manera. Abrir todo, sin un mínimo de controles, es imposible. Pasamos meses de momentos críticos con las camas de los hospitales, pero con mucho esfuerzo del personal de salud”.

La visita de Macri con padres autoconvocados

“Los que desfinanciaron el sistema educativo son los que se preocupan por la presencialidad, que digan cómo. Acá hay un fondo educativo de unos 300 millones de pesos y tienen a veces asignaciones discrecionales. Me parece una falta de respeto a los docentes que sostuvieron la educación como pudieron. Podrían haber comprado medidores de dióxido, hacer otras cosas, y no se hicieron. No podemos estar sentados en una intendencia y decir que todo viene de afuera”.

La ciudad

“Bahía está complicada, no se mira a los sectores alejados del micro y macrocentro. Nosotros pensamos que puede haber claramente otra ciudad, hicimos algunas propuestas en esa línea, nos hubiera gustado debatir sobre ello. Hay muchos sectores muy complejizaos y que cada vez están peor. De las obras que se están haciendo hoy, casi el 90 por ciento tiene financiamiento de Provincia y Nación. Cloacas, desagües, luminarias, el reencarpetado de Colón, son todas con esos fondos. El Gobernador cada vez que vino anunció obras, no hubo discrecionalidad ahí”.

Alberto Fernández

“Algunas personas comentan algo de la foto de Olivos. He tenido algunos comentarios, no muchos, nosotros nos preocupamos por preguntar cómo ven la situación ahora, muchos rubros empiezan a ver un poco de movilidad, algunos más que otros, y eso es lo que más nos importa a nosotros. El Gobierno puso mucho en la ciudad, y que a vos te digan que pudieron sostener el salario de sus empleados gracias a los REPRO me parece que fue una medida concreta”.

Héctor Gay

“Me parece que habla muy bien, genera empatía, pero eso no se traduce en los hechos. No creo que sea una gestión que esté a la altura de las circunstancias y no puedo dejar de pensar que va por el sexto año. Cuando proponemos que se concrete nuevamente una agencia de producción, que fue derogada en 2018 por voluntad del oficialismo, lo hacemos porque nos parece que una ciudad sin impulso productivo no va a ningún lado. Escuché en un medio que está pensando en abrirla y eso nos parece central. En este caso el Intendente escuchó, pero esperemos que no sea un título de campaña”.

Unidades sanitarias

“Yo no tengo el estilo de criticar por criticar, el tema de las unidades sanitarias me preocupa porque vengo de ahí, no queda claro cuál es el proyecto. El secretario de Salud me contestó en función de estos cierres y no lo entendí, yo creo que no conoce de atención primeria. Había 56 cuando empezó Gay, Acrogliano reconoce que quedaron 32 en diciembre. No entendemos la lógica. Nosotros no nos vamos a oponer nunca a la construcción de centros que sean mejores en cuanto a infraestructura, pero discutimos cómo se arma esa red, porque si desarmás tres o cuatro lugares para armar uno que no contempla esa demanda, termina no sirviendo”.

Cajoneo. La candidata @gigighi acusó a @CapuGise de tirarle a la basura los proyectos que presenta. — Germán Sasso (@SassoGerman) September 9, 2021

2023

“Nadie me cree pero lo vuelvo a decir, yo soy muy relajada en mi vida, voy descubriendo todo, pertenezco a un proyecto colectivo y como dijo Federico, el mejor compañero o compañera que llegue al ’23 va a ser el candidato que represente nuestro espacio. Así arrancamos y continuamos transitando este camino de unidad”.

“Tanto se habla de la calidad institucional, pero ellos han vaciado de contenidos. Si uno no puede discutir un proyecto y lo tiran, resulta muy difícil. Hay maneras más sutiles, por ejemplo que no te contesten nunca. Muchas veces depende del Ejecutivo, yo tengo proyectos parados desde 2018. Hay una candidata de la lista, Gisela Caputo se llama, que lo tiene ahí parado. Son esas cosas que pasan, yo prefiero que me digan que no de frente”.

Interna de Juntos

“Manes es Vidal con matrícula, es lo mismo, el mismo perfil. Flojo de contenido, vacío. Santilli no me gusta para nada. Entre esos dos votaría en blanco”.