“El Presidente vive en otro planeta”, consideró Martín Salaberry

El precandidato a diputado provincial por la UCR, Martín Salaberry, pasó por los estudios de LA BRÚJULA 24 y expresó su preocupación por la situación actual, aunque se mostró esperanzado con un buen resultado en las PASO del domingo, donde dirimirán el liderazgo con Juntos.

La política no es una profesión, es una vocación. Descreo de aquellos que se aburguesan en un microclima durante 30 años. Eso viene a representar Manes, aires nuevos en medio de una frustración y desánimo no solo por este gobierno, sino también por tantos años de desaciertos. Los jóvenes se quieren ir del país, escapar a cualquier destino o lugar del mundo al que ven como oportunidad”, resumió Salaberry, al comienzo de la entrevista.

Además, en su charla con el periodista Germán Sasso recalcó: “No hay capacidad de ahorro ni progreso. Desde 2004 a esta parte hay un proceso sistemático de inflación que impide progresar, acceder a una vivienda mediante el crédito o solo tener el derecho de un futuro mejor. Hoy no hay previsibilidad ni proyecto”.

“El presidente vive en otro planeta, al igual que la dirigencia política en general. Un par de zapatillas hoy vale 15 mil pesos, la nafta hoy sale 100 pesos el litro de Super”, disparó el ex candidato a intendente, al tiempo que añadió: “Acompaño a Facundo porque no forma parte de la corporación política tradicional que es parte del problema”.

En tal sentido, recalcó que “la tremenda emisión monetaria es galopante y eso genera inflación. Hoy la vecina no tiene dinero para llenar el changuito. La pérdida del poder adquisitivo del trabajador ha sido enorme en estos últimos 16 años por el gasto público. El Estado es infinanciable, hay mucho gasto improductivo, soy un defensor de lo público siempre que se pueda sostener”.

“Argentina no crece, tiene inflación y no necesitás ir a Europa para ver mejores perspectivas. Cualquier país limítrofe tiene una inflación anual de un dígito. Cuando se fue Cristina dejaron 3,8% de déficit fiscal, eso es deuda. Por eso se emite moneda. Lo que hay que hacer es equilibrar las finanzas. No queremos que la salida sea Ezeiza”, mencionó el bahiense, durante otro segmento de la nota radial.

Consultado sobre las expectativas para el domingo, aseguró: “Estamos muy bien para estas PASO, notamos una apatía enorme en nuestras recorridas y queremos revertir con el único candidato que propone cambios reales, con una persona que no está contaminada. Noto que la enorme mayoría de los dirigentes están coacheados, vestidos todos iguales. Lo que hace falta es decir las cosas como son y hacer lo que se dice”.

“El nivel de frustración es tan profundo que cualquier chico te plantea su imposibilidad de acceder a una vivienda propia. La clase media-alta que antes iba los fines de semana a Monte Hermoso hoy se cuida porque solo gasta 5 mil pesos en combustible. Argentina está destruida por gente que no hace nada y no cree en la producción”, reflexionó el dirigente local.

Y fue aún más allá: “Hablan de campo y nunca vieron una vaca de cerca. Se están perdiendo oportunidades históricas. Brasil es líder en exportación mundial de vacas, aviar y soja. Viene un gobierno como el de Alberto Fernández y le pone un pie en la cabeza a los productores. Tenemos un 40% de los trabajadores en la informalidad y a nadie se le cae una idea. Se vive del relato”.

“La salida es un gasto público controlado, un Estado con cuentas fiscales en orden y recuperar una educación de excelencia. Hoy, de cada diez chicos, seis no terminan el secundario. Hay que barajar y dar de nuevo, sin los mismos de siempre. Facundo Manes a quien muchísimas personas le pedían que se involucre, dio el paso”, aclaró Salaberry.

Al epílogo, le habló al electorado: “Sé de la frustración y el desánimo, una sensación de derrota por la sensación de que no hay futuro. Por eso me involucro porque no quiero que mi hija se vaya de Argentina. Debemos transformar al país en una tierra de oportunidades. Manes es un médico prestigioso que supera en formación a cualquier dirigente medio de los que viene de hace años. Por eso les pido que le den una oportunidad porque se involucra saliendo de una zona de confort. Acompaño la lista pese a la posición en la que aparezco en la boleta, porque creo que es el momento de poner el hombro”.