Castro: “Optar entre los dos polos de la grieta es elegir entre Guatemala y ‘Guatepeor'”

Carolina Castro, precandidata a diputada nacional por el partido Vamos con Vos que encabeza Florencio Randazzo, afirmó en su visita a los estudios de LA BRÚJULA 24 que “optar entre los dos polos de la grieta es elegir entre Guatemala y ‘Guatepeor'”.

“Es necesario un baño de realidad. La inflación fue gestionada por los gobiernos que estuvieron en el Poder, los cuales no resolvieron el problema de fondo. La economía es siempre futuro porque cuando tomás decisiones económicas en tu vida mirás hacia adelante. Uno piensa en sacar un bien en cuotas si sabe que las puede pagar. La economía se construye con confianza, un plan y liderazgo político. Se necesita de todo ello y hoy no cumplimos con esos valores, por eso estamos como estamos”, resaltó Castro, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: “Hay millones de trabajadores en la marginalidad y pobreza. Se necesita un liderazgo claro que no lo ofrecen ni el Frente de Todos ni Juntos. Eso lo puede encarnar Florencio Randazzo. Bahía Blanca es un lugar donde está el mundo agropecuario e industrial, la mirada de la producción y el trabajo de nuestro líder político”.

“En el Concejo Delibertante hay un empate técnico entre las dos coaliciones que se desempata con la presidencia. Creemos que es importante que ingrese uno propio como Oscar Abraham para oficiar de auditores de lo que se gasta en presupuesto. Tiene una misión muy importante”, consideró la postulante a legisladora.

Sobre las problemáticas que más aquejan a los argentinos, la empresaria automotriz de Campana y prosecretaria de la Unión Industrial refirió: “Es fundamental dar los debates estructurales, donde Florencio Randazzo desde hace un mes plantea temas tabú como la reforma laboral, para incluir a la mitad de la población que está en la marginalidad, lo propio con la educación, poner en valor salarios. Sobre todos los temas tenemos propuestas”.

“Este domingo tenemos la oportunidad de dar un mensaje a la política. Hace 10 años que Argentina no crece, no genera trabajo privados y solo se incrementa la pobreza. Los dos polos políticos que hoy piden que los voten tuvieron su posibilidad y no hicieron lo que hoy proponen. Me comprometo a generar las condiciones desde mi banca para que los jóvenes encuentren trabajo. Por eso invito a votar a todos, más allá de que no nos elijan. Es la única manera de avanzar hacia un país más justo”, finalizó Castro.