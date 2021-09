Destrozos en perforaciones de ABSA: “Esto retrasa mucho las obras para la ciudad”

Germán Ciucci, presidente de ABSA, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, sobre las roturas ocasionadas en tres perforaciones que pertenecen a la empresa.

En tal sentido, señaló que “detectamos que el fin de semana se había producido este hecho en el sector del Bajo San José, lugar donde tenemos una batería de perforaciones realizadas hace unos 12 años, las cuales estaban sin uso”.

Y aseveró que las mismas estaban contempladas “dentro del ambicioso plan hídrico para Bahía”, siendo “una de las tantas obras pensadas para reacondicionar esos pozos y hacer que funcionen nuevamente, para sustituir o complementar los casos de bajante del Dique”.

“Es agua que se obtiene en forma directa y que no necesita tratamiento, es bueno tenerlo como complemento. Pero nos encontramos con tableros destruidos, y no hubo sustracción alguna, fue un hecho de vandalismo. No sabemos si fue una o más personas. Alguien fue con intención de hacer daño, no era alguien que pasaba por ahí caminando porque está en un campo”, apuntó.

Y lamentó: “Esto afecta a los bahienses porque más allá del perjuicio económico para la empresa, retrasa mucho lo que tiene que ver con las obras de corto plazo, las de emergencia que podíamos llegar a ver para este verano. Esperemos que nos lleve el menor tiempo posible poder repararlas, no es de un día para el otro. Hay que evaluar cuándo se consiguen los recursos y reemplazarlos”.

A modo de análisis, dijo que “fue un hecho de violencia inexplicable, que lesiona el plan de contingencia”, y que “todos los bahienses saben del esfuerzo extraordinario que está haciendo la empresa junto con la Provincia, se ha anunciado el plan hídrico que consideramos de los más importantes de la historia de Bahía Blanca”. “Acá había obras inmediatas de corto, mediano y largo plazo”.