Estafaron a un comisionista: “Me confié porque soy gente honesta”

Mauricio Buitrago es comisionista, vive en la vecina localidad de Tornquist y en las últimas horas fue víctima de una estafa mediante la modalidad “cuento del tío”.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, Buitrago contó que fue contactado telefónicamente por un sujeto que se hizo pasar por un “hombre de campo”. Ese detalle, reveló el damnificado, fue lo que en cierta forma lo hizo entrar en confianza con el ladrón que terminaría robándole.

“Yo trabajo en la municipalidad, a la mañana me llamó un cliente diciendo que estaba encajado, tenía tonada cordobesa, y me pedía que por favor le pasara el teléfono de una grúa. Además, me decía si tenía un comisionista para que vaya a Pigüé, de confianza, y otro para ir Bahía”, señaló.

Y agregó: “Nos llenó la cabeza de cuentos, que tenía mucha plata y tractores, que no podía ser que el seguro no le mandara la grúa. En un momento me dice que estaba yendo un camión para Tornquist, pero para entregarme la caja necesitaba depositar 9900 pesos. Primero le dije que no lo conocía, pero me insistió, que no me hiciera problema, que era un campesino de confianza de la zona”.

Además, a modo de análisis, Buitrago sostuvo que “uno es gente honesta, aparte como hay poco trabajo pienso siempre en agarrar un cliente. Esta persona me pasó un CBU y le deposité la plata. Por ahí normalmente no saco contra reembolso para gente que no conozco, pero me confié, uno es de acá y está acostumbrado a trabajar con gente buena”.

NOTICIA EN DESARROLLO