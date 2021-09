“A Manes lo veo sin experiencia para combatir al kirchnerismo”

Marcela Campagnoli visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24. La diputada nacional, que buscará en las próximas elecciones renovar la banca por la Coalición Cívica en la boleta que encabeza Diego Santilli, estuvo acompañada por el senador bahiense Andrés De Leo.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, la actual legisladora habló de todo. Primero se refirió a lo que viene y dijo “Espert fue siempre funcional al kirchnerismo. En un momento quiso estar en Cambiemos y después empezó a pegarle. En el 2019 intentó y no pudo poner su candidato a gobernador, pero él en definitiva lo que hace es sacarnos votos a nosotros”.

Y comparó: “Como lo fue Stolbizer en 2015, manteniendo su boleta cuando sabía que no podía llegar y fue funcional a Scioli. Nosotros tenemos una PASO ahora, pero la verdadera batalla es en noviembre. Margarita estuvo en la Coalición Cívica y fue ella la que decidió irse, yendo al diálogo que invitó Cristina cuando ganamos nosotros”.

Respecto de la interna de Juntos, Compagnoli sostuvo que “yo creo que vamos a hacer una muy buena elección. Todos vamos a estar unidos, pero lo que decide la gente el 12 de septiembre es cómo se ordena la lista que va a competir en la verdadera batalla que es en noviembre. La mejor persona para encabezarla es el “colo” Santilli porque fue ministro, senador, tiene experiencia y gestión”.

“La gran batalla se va a dirimir en el Conurbano, y ahí lo tienen más visto a Santilli. Es una cara que estuvo en las pantallas de los bonaerenses durante toda la pandemia. Es muy importante que votemos qué tipo de país queremos, con foco en educación y pobreza”, dijo. Y sobre Manes, explicó que “lo veo sin experiencia, para combatir al kirchnerismo tenes que tener un mensaje contundente, mostrar lo que hiciste, y para eso necesitas una legislación acorde a las propuesta”.

“Es una elección muy importante porque de acá al 2023 tenemos dos años muy duros, por eso es necesaria una lista sin ambigüedades, que sepa hacia dónde quiere ir. Nosotros tenemos un rumbo puesto en lo que quisimos hacer y que por falta de tiempo no pudimos hacerlo”, indicó.

Más de Compagnoli en La Brújula 24

“Yo se que nosotros generamos mucha expectativa cuando fuimos Gobierno, pero en 4 años no pudimos dar vuelta 70 de decadencia. Nosotros triplicamos las exportaciones de carne, volvimos a exportar gas, sacamos el cepo que tuvimos que volver a poner los últimos meses, se hicieron obras hídricas, la conectividad, la revolución de los aviones que permitieron abaratar costos, los 200 mercados que conseguimos para los argentinos, volvimos a estar en el mundo, el prestigio que tuvo el país en el G20, lo que bajó la tasa de homicidios, el combate contra la droga”.

“Cometimos errores, como fue la falta de comunicación. Yo al votante que no está contento le digo que a un Gobierno que lo único que tiene como criterio es aumentar impuestos y que no cuida a tus abuelos, se le contesta yendo a votar, a fiscalizar, cuidando el voto de todos los argentinos”.

Olivos Gate. “La gente está muy indignada, el que no enterró un amigo o un familiar tuvo que discontinuar un tratamiento, o tuvo que cerrar su comercio. Si a eso le generas la indignación que generó el vacunatorio vip o lo que significó que por un tema ideológico no hubiéramos tenido las vacunas Pfizer en diciembre, que seguramente hubieran salvado muchísimas vidas, y mientras pasaba todo eso Dylan tenía al entrenador, festejaban los cumpleaños, nos retaban con el dedito. Los vivos eran ellos, acá la gente no siente que todos seamos iguales ante la ley”.

“A veces me da vergüenza que él –por Alberto Fernández– se presente como profesor de Derecho de la UBA, porque dice que fue un error, pero fue un delito”.

Andrés De Leo también hizo una autocrítica

“Yo creo que hay más de una razón por la que hubo un cambio de rumbo en su momento. Tiendo a pensar que la razón fue que así como se buscó razonablemente un equilibrio fiscal reduciendo subsidios, creo que debió haberse acelerado alguna especie de reducción del gasto y no ir tan acelerado en la baja de impuestos, lo cual quedó bastante omitido porque la crisis devoró todo”.

“Pero no hay que olvidar que se redujo que se pueda tomar a cuenta las transacciones financieras, que se computen todas en el impuesto a las ganancias, los ingresos brutos. Eso fue para estimular inversión, aunque no corrigió el déficit fiscal. Y eso, frente a un cambio de contexto internacional, genera la crisis fuerte”.

“Después hay matices, porque para bajar impuestos también hay que ver el momento. Tiene que ir de la mano de equilibrios fiscales, bajar el gasto, y hay que afrontar reformas profundas que necesitan un sustento político que evidentemente el gobierno de Macri no tuvo”.

PASO. “Estoy convencido que acá va a ganar la lista de –Fernando– Compagnoni por muchas razones. Es la lista que acompañan Héctor Gay, Mariano Uset y el intendente de Patagones. Es la que tiene mayor consistencia, que ha seguido una línea dentro del espacio. Y porque es la lista que lidera Santilli y tiene el respaldo de Macri, Larreta y Carrió, por ejemplo. Eso le da una potencia que los bahienses van a saber valorar”.