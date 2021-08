El picante cruce en vivo entre oficialismo y oposición por la presencialidad

Fabiola Buosi, precandidata a concejal del oficialismo, y Raúl Ayude, que busca llegar al Concejo Escolar local por el Frente de Todos, propiciaron un picante cruce en el aire de LA BRÚJULA 24.

Las acusaciones entre ambos espacios tuvieron inicio en las últimas horas, y el foco está puesto en la presencialidad escolar. Para la referente de Juntos, “estamos frente a la tragedia educativa más importante en la historia del país”. Para su rival de turno, esa frase tiene un tinte “electoral”.

Ayude fue el primero en tomar la palabra en contacto con el periodista Germán Sasso. Dijo que “ayer nos sorprendimos con un escrito que señala que mantener cerradas las escuelas por una año destruyó la educación, que estamos ante una tragedia. Es un poco irresponsable decir eso, todos sabemos el esfuerzo que se hizo durante el año pasado para mantener el vínculo educativo en el medio de la pandemia. De hecho, la propia Buosi se estuvo sacando fotos con los bolsones que se repartía en esas escuelas que decía cerradas. Todas las familias conectadas para poder avanzar en un momento de excepcionalidad”.

Raúl Ayude

Y recordó también que “no había vacunas el año pasado, toda la situación que se vivió hace que frases de ese estilo sean irresponsables, electoralistas. Se disfrazan de –Patricia– Bullrich o de –Fernando– Iglesias. Por eso enoja y tenemos que salir a recordar algunas cosas que podrían haberse hecho y no hicieron”.

“Ellos descontinuaron el Conectar Igualdad, permitieron un tarifazo en internet y telefonía, quitaron la inversión en el Fondo Educativo. Podrían haber comprado tablets para las familias que más lo necesitaban. Se podía haber facilitado lugares de wifi para mejorar la conectividad, aparte de no ningunear todo lo que se hizo”, apuntó.

Mantener cerradas las escuelas por más de un año destruyó el sistema educativo y la red de contención social que funciona alrededor de la escuela. pic.twitter.com/TwNKmUyLxY — Juntos Bahía Blanca (@JuntosBahia) August 24, 2021

Buosi, por su parte, recogió el guante y afirmó que lo expuesto “es ni más ni menos lo que pienso y veo en el contexto diario de las escuelas. Yo lamento que la estrategia sea desacreditar al que piensa distinto, porque no me considero una persona irresponsable. Solamente digo que aún no se dimensiona las consecuencias de haber tenido un año las escuelas cerradas. Cualquier alumno que quería acudir a una escuela para pedir ayude no podía”.

“Acá todo el personal de educación hizo lo que podía y aún más allá de su responsabilidad para brindarle lo mejor a los alumnos, pero la realidad es que la consecuencias son muy graves y se ve con la cantidad de chicos que dejaron la escuela, los que tuvieron retroceso en su tratamiento, aquellos que tienen dificultades de aprendizaje y vieron frustrada su posibilidad de enseñanza, hay un montón de ejemplos”.

Fabiola Buosi

“Y ni hablar de lo emocional, lo que le pasó a los adolescentes que no pudieron estar en contacto con sus compañeros. A mi todo esto me da para poder hablar de catástrofe educativa, hay una irresponsabilidad por las medidas que no se tomaron”, aseveró.

Más del cruce de precandidatos

Ayude: “No se habla de su gestión en la cual se discontinuó el Conectar Igualdad o se cortaron las becas. En las escuelas que dice que estaban cerradas, ella misma se sacaba fotos con los bolsones”.

Fabiola. “La entrega alimentaria que se hacía desde el Consejo Escolar no es tener la escuela abierta, es juntar alimentos dos veces al mes y llamar a la familia para que puedan buscarlo”.

Ayude: “¿No hubo un esfuerzo terrible trasladando la educación a las casas?, ¿Las escuelas no tomaron esa decisión por sugerencia de los profesionales de la salud, de los médicos?, ¿Querían que los pibes fueran a las escuelas y contagiaran a las familias cuando no habían vacunas?

Fabiola: “A mi me parece que lo primero para salir de esta situación es reconocer el problema. Si no se sabe lo que significó haber tenido las escuelas cerradas para todo el sistema educativo, no vamos a salir. Acá hay que tener una previsibilidad y eso no se está dando, todas las medidas que vienen de Provincia tienen que ver con la presión social y a mí me parece que lo primero que necesitamos es saber dónde estamos parados y establecer políticas para saber cómo nos vamos a manejar. ¿Qué piensa hacer la Provincia para que los chicos vuelvan a la escuela?, hasta ahora no hay certezas”.

Ayude: “¿Ella sigue insistiendo en que esta es la peor tragedia en la historia del país en el sistema educativo?”.

Buosi: “Sí, no conozco otra”.

Ayude: “O sea, ¿el recorte de López Murphy no fue tragedia?, ¿la muerte de docentes en la calle reclamando mejores condiciones no fue una tragedia?

Buosi: “No hay antecedentes de haber tenido las escuelas cerradas durante un año seguido”.

Ayude: “Ya se están haciendo cosas, se recuperaron las becas Progresar, el mes que viene van a llegar computadoras nuevas. Yo creo que la única forma de que mejore la educación es que nos importe a todos y no especular electoralmente. No es llamando a voluntarios para dar clases cuando los docentes están haciendo un esfuerzo, o decir que se cayó en la educación pública”.

Buosi: “Mientras la estrategia sea desacreditar lo que dice alguien que piense distinto, no hay lugar para respuestas, no tiene nada que ver. Yo puse lo mejor de mí en el Consejo Escolar y no tiene lugar responder a los agravios de Ayude. Acá hay que lograr consensos, salir de esta tragedia educativa que estamos pasando, con lo mejor, planificación y certezas. Todos tenemos que saber hacia donde vamos”.