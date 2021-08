En el Instagram Live de La Brújula 24: Jonatan Loidi

Jonatan Loidi se apasiona al momento de abordar la problemática del emprendedor y el universo PYME. Inevitable para alguien que desde muy joven decidió recorrer esa senda. “Emprendí mi primer negocio de muy chico, tenía once años, con un amiguito comprábamos plantines y los vendíamos en el garage de mi casa”.



El reconocido conferencista, fue director de la carrera de Marketing en la Universidad Católica Argentina y posteriormente se desarrolló hasta la actualidad en el ámbito de la consultoría.



Loidi tiene una mirada crítica sobre el ambiente de negocios en nuestro país y lo expresa con frases contundentes: “Argentina se ha vuelto un asesino serial de empresas con los distintos gobiernos”. Según su opinión, existen enormes dificultades para emprender y la baja expectativa de mejora en el ámbito empresarial no contribuye. “El hecho de que las empresas tengan malas expectativas se transforma en un gran problema… ya que las pymes son el principal empleador del mercado privado”. El speaker internacional se refiere a un estudio que realizó y donde casi 8 empresarios de cada 10, respondieron que las condiciones económicas les resultan más preocupantes que la pandemia.



El autor de “ADN Digital”, “Crisis Cambio”, y “Qué es eso del Marketing?”, entre otros libros, señala que generar y gestionar son dos fundamentos claves a la hora de lograr objetivos. “Sólo emprender te lleva a estar todo el tiempo estar cambiando, pero no generás nada, y ser sólo empresario te hace lento y corrés el riesgo de desaparecer”.



Hoy a las 19.20 horas, en el Instagram Live de La Brújula 24 [email protected] Jonatan Loidi analizará el escenario PYME, las fortalezas del emprendedor argentino y explicará por qué la tendencia es más importante que la moda.