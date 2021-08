Otro robo en la pista de bicicross del Parque de Mayo

La entrevista estaba pautada para el viernes a la tarde. No se pudo. Christian Sosa llegó extenuado a su casa, y no era para menos. Venía que trabajar contrarreloj en los preparativos para una carrera que se correría hoy en la pista de bicicross del Parque de Mayo. Pero no era un preparativo más. El lugar fue blanco hace algunas horas de un robo, el tercero, en el término de un mes y medio. Pero “el show debe continuar”…

“En dos meses y medio nos robaron tres veces. Hace quince días nos entraron y mandamos a hacer una reja. No tenía una semana de colocada la reja, que la rompieron”, expresó.

Sosa dijo que “se había cerrado todo el perímetro con candado en los portones”, pero nada parece detener a los ladrones.

“Venís trabajando en las condiciones de seguridad de la pista para quienes compiten y te corren con la inseguridad. Esta vez se llevaron un compresor de 200 litros y un carrito, que suponemos lo usaron para transportar las cosas”, precisó.

El robo se consumó entre las 21 del jueves y las 9 del viernes, horario en que un profesor de la entidad constató los destrozos que los delincuentes dejaron a su paso.

“Hoy tenemos una carrera y pusimos todas las pilas en concentrarnos en conseguir las cosas para poder hacer la prueba. Anoche estuvimos hasta tarde viendo cómo nos podíamos organizar”, señaló.

Mencionó que la actividad tuvo un fuerte crecimiento y que son notorias las mejoras en la infraestructura del espacio, “pero este tipo de cosas te tira un poco abajo”.

“Nosotros estamos en un lugar municipal y el tema de la seguridad es de la Municipalidad versus policía. No recuperamos nada de lo que se llevaron en los otros dos robos: cascos, un equipo de sonido y micrófono para los eventos. Hay mucho esfuerzo de los padres y los alumnos y los avances que tenemos son a fuerza de rifas y eventos”, concluyó Sosa.