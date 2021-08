Irma: “Hice la denuncia porque estoy cansada”

Irma tiene domicilio y una pensión en calle Soler, a metros de su intersección con Israel. En ese sector de la ciudad se produjeron el miércoles a la madrugada graves incidentes entre vecinos y policías de la DDI.

“Yo tengo una pensión en planta alta. Tengo cerrado el portón para que no se meta gente que no está en la pensión. Se ve que alguien bajó y dejó sin llave. Estaba acostada con mi hija de diez años. Escucho un fuerte ruido del portón y salgo, pensando que había pasado algo. De afuera alguien me dice ‘abrí, abrí, policía’; le abro, me apunta con el arma y me dice ‘a vos y a todos estos los voy a matar’. Estaba mi hija de diez años mirando todo, con un ataque de nervios y yo también”, expresó en diálogo con “También Hoy”, programa que conducen Anabela Tarabelli y Joaquín Baridón por LA BRÚJULA 24.

“Yo me defendí con el palo de escoba porque él me estaba apuntando con el arma; no se me ocurrió otra cosa. Cuando salgo, veo a dos policías corriendo a dos chicos que aparentemente quisieron defender a chicas del hostel”, agregó.

Irma afirmó que era Walter Shell el efectivo que le apuntó con el arma y a quien su marido, en un momento de los incidentes, golpeó en el rostro.

“No sé a qué se metió en mi casa, qué buscaba ni qué quiso hacer. Le temblaba la mano; yo no sé si estaba borracho o drogado…fueron al hostel a pedir papeles y en la denuncia dicen que buscaban venta de droga o prostitución”, manifestó.

“La denuncia la hice porque estoy cansada. Tengo la pensión y me he aguantado coimas, muchas cosas de las que siempre me callo por miedo que le hagan algo a mis hijas o a mí; esta vez no me callé porque mi nena quedó con un shock bárbado y no quiere ni ver a la policía. Un menor no le tendría que tener miedo a la policía. Yo jamás tuve problemas con ellos. Jamás puse reparos para que hagan los controles que tienen que hacer”, indicó.

El caso es investigado por el fiscal Diego Conti, que instruye un sumario penal, y la Dirección General de Asuntos Internos de la policía bonaerense, que inició un expediente administrativo para aclarar las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Esto es, si cabe o no algún tipo de sanción preliminar para el oficial principal José Correa, el capitán Walter José Shell y el sargento Guillermo Oyarzo, integrantes de la DDI local.