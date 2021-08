"Para la semana que viene hay un montón de turnos asignados"

Laureano Alimenti, director asociado de Región Sanitaria I, habló esta mañana con el equipo del programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24 sobre el avance de la vacunación en la ciudad. Y dijo, entre varias cosas, que "la semana que viene vamos a estar aplicando un montón de segundas dosis" en la ciudad.

Primero, el profesional se refirió a la combinación de vacunas y explicó que "hay una variable en la que mucho no se está pensando, que es el tiempo y la proximidad de una variante como la Delta que en otros países ha generado un sacudón muy importante".

"Lo que tenemos que hacer nosotros es completar los esquemas, toda la humanidad lo hizo y nunca hubo un problema con eso. Acá seguimos la evidencia científica que nos indica que la combinación de vacunas es segura y eficaz. Para la semana que viene tenemos un montón de turnos para segundas dosis", explicó el especialista.

Y pidió que "concurramos al vacunatorio y recibamos la dosis. Vamos a aplicar AstraZeneca, para todos aquellos que ya tienen esa misma vacuna y para los que tienen la Sputnik. Es un tiempo sensible, debemos respetar los procesos de construcción y confianza que ha venido dando a lo largo de todo este tiempo la Provincia".

"Este método heterólogo, en el que vamos a tener la chance de elegir, es importante. Hay una evidencia científica que es el soporte, ninguno de estos procesos es inferior a lo que podíamos llegar a tener si contáramos con la segunda dosis de Sputnik, por ejemplo", apuntó.

Consultado a nivel personal, Alimenti comentó que "yo me vacunaría lo antes posible con la Astrazeneca, si es que tuviera una dosis de la Sputnik. Es inminente la llegada de la variante Delta, no vamos a ser una excepción en el planeta".

"En la aplicación te llega el turno, la fecha y el lugar. Uno se acerca y va a encontrar que está la vacuna Astrazeneca para completar el esquema. Es optativo, si alguien no se la quiere aplicar puede decir que no. Pero me parece importante para nuestra salud, para así poder comenzar a seguir con nuestra vida social y colectiva, siempre respetando los cuidados que hay que tener en un contexto de pandemia", aseveró.

