"Me han dicho que soy muy bueno para ensuciarme en el barro de la política"

Se juega la interna en la Sexta Sección electoral. Lorenzo Natali, histórico locutor de LU2, encabeza la lista presentada a nivel provincial por la Unión Cívica Radical -línea Manes-, y compite con la que lidera el actual presidente del HCD -línea Santilli-, Fernando Compagnoni.

Esta mañana, en diálogo con el periodista Germán Sasso, el precandidato a diputado provincial enumeró sus sensaciones. "Estoy sorprendido gratamente, y con una sensación de compromiso tremenda. Hace una semana más o menos yo no sabía que hoy iba a estar hablando de esto, que mi vida iba a tener este cambio".

"Estoy haciendo un curso acelerado de política, el fin de semana estuve todo el día con el celular en la mano, me sorprenden los mensajes que recibí, de amigos, familiares y funcionarios de todo rango. No tuve la posibilidad de prepararme mentalmente", comentó.

Y respecto del ofrecimiento per se, recordó que "me llamó Marcelo Di Pascuale el domingo por la noche y le hice una broma de que había llegado tarde porque firmé por otro partido. Ya en otras oportunidades me propusieron desempeñar actividad política pero siempre dije que no. Y ahora dije que sí porque me llega en un momento especial de mi carrera, que me llevó a reflexionar. Lo hablé con mi esposa, ella me dijo que lo valorase, que es un reconocimiento a mi trayectoria, que ese lugar lo deseaban decenas o miles de personas, que sería un desagradecido con las personas que pensaron en mí, que me iba a quedar con la duda toda la vida".

"Contando con su apoyo, me pregunté por qué esta vez no y terminé aceptando. Pero además, fue crucial el hecho de que el ofrecimiento venía desde la línea política que mejor se identifica con mi postura. No soy activamente radical, pero en el 83 me ilusioné mucho con el surgimiento revolucionario de Alfonsín, es mi tradición familiar desde siempre", dijo. "Me lo habían ofrecido previamente de otros espacios, pero dije que no. Hay cosas del kirchnerismo que no me gustan".

Facundo Manes. "El hecho de que me haya llamado el radicalismo, de que esté Facundo Manes en la misma línea, me llenaba de satisfacción. A mi como tanta gente en este país nos generó un aires esperanzador su participación. Si alguien puede generar un cambio es alguien con la calidad humana de Facundo Manes, exitoso en su vida privada, que no tiene una necesidad de vincularse con la política, pero lo hace convencido de que esto se puede mejorar".

La política. "Me han dicho que esto es muy feo, que soy muy buena persona para ensuciarme con este barro. Yo no le tengo miedo a esto, no voy a confrontar, voy con buenas intenciones y tratando de estar a la altura de los acontecimientos. Creo que tengo un criterio atinado a la hora de tomar decisiones y eso es lo que voy a aportar por esta causa si tengo la suerte de que me elija la gente".

"Yo no quiero grieta, no quiero confrontación, tengo una buena relación con -Héctor- Gay desde siempre, éramos compañeros cercanos, 30 años de trabajo. No soy su amigo, como no lo soy con todas las personas que trabajo en la radio.

Por otra parte, también tomó la palabra Fernando Compagnoni, y argumentó que "es un placer tener esta PASO con Lorenzo, pese a que expresamos proyectos políticos con ciertas diferencias. Después de septiembre estaremos juntos dando la verdadera pelea hacia las legislativas. No creo que la competencia sea entre personas, estoy en un proyecto desde hace tiempo, que acompaña a Diego Santilli".