La columna de la Ubfal: Mirtha tuvo su primera salida al teatro en pandemia

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, hizo la síntesis de las principales novedades del mundo de la farándula, en el primero de sus informes semanales, en el marco de la conmoción por la situación de Chano, el cantante que fue baleado por una policía, cuando sufría un brote psicótico e intentaba agredir a su propia madre.

Aquí, un resumen de los temas salientes en el programa "Vive Cada Día"

"Por primera vez desde el comienzo de la pandemia, Mirtha Legrand fue al teatro a ver en el Astral, Dos locas de remate con Verónica Llinás y Soledad Silveyra. La sala del Astral es muy amplia y Mirtha fue acompañada por dos amigas y por su nieta, Juana Viale, y tuvo ubicaciones a distancia de otros espectadores, en un teatro donde se toma la fiebre al entrar y donde hay que firmar una declaración jurada antes de ingresar sobre las condiciones de salud. Mirtha ya está saliendo a comer afuera, con sus dos dosis de Sputnik y cuidándose mucho, como hizo el último Día del Amigo que compartió con su hija Marcela Tinayre y gente cercana. Marcela no formó parte de la salida del viernes porque está en Europa. Viajó a Ibiza y Paris a disfrutar de estos días que se tomó de su programa Las Rubias, donde la reemplaza Diego Ramos en la conducción".

"Alejandro Fantino sigue sin encontrar el nuevo rumbo de Intratables. En el mientras tanto, les avisaron a Débora Plager, Diego Brancatelli y Paulo Vilouta, los históricos del debate, que no vayan a trabajar porque no saldrían al aire. Todo es incertidumbre en un canal que parece tirar abajo lo poco que tiene, antes de encontrar propuestas concretas de reemplazo. El tema no es renovar, ni cambiar, El tema es hacerlo sobre la marcha, sin respetar a la gente que hace tantos años ocupa su lugar en la pantalla de América y que en este 2021 ve tambalear una estructura sin que se construyan los nuevos andamiajes. A manotazo de ahogado, Fantino le busca la vuelta a lo que quiere, que en definitiva está más cerca de Animales Sueltos que de Intratables, haciendo un programa personalista que no tiene nada de malo. Sólo que primero habría que terminar de decidir qué hacer con el ciclo anterior".

"Todos son problemas para Showmatch. No se entiende que nadie en la producción ni al aire (conductor y jurado incluido) se haya dado cuenta del enorme error de elegir las fotos que eligieron para ilustrar el tema de Paulina Rubio que cantó Jujuy. El tema habla sobre una mujer que cambió y se empoderó (con las limitaciones de una canción bastante obvia) y alguien del equipo pensó en subir imágenes de mujeres icónicas de Mercedes Sosa a la Madre Teresa de Calcuta a Eva Perón y hasta llegar a Ana Frank, para ponerlas de ejemplo, con una banalización que no es la primera vez que se ve en el programa, pero que esta vez pasó los límites, sobre todo en la figura de esa niña judía muerta en un campo de concentración, tras estar encerrada dos años. La reacción de las redes fue inmediata y se esperan todavía las disculpas, cuando Ángel de Brito salió a dar su opinión sobre lo sucedido, si bien al aire los cuatro jurados elogiaron “la puesta” y nadie señaló el grave error. Tinelli no habló, pero retuiteó una carta del presidente de Hebraica con otra mirada sobre el tema. Además, se informó que la producción visitará el martes la Casa de Ana Frank en Nuñez y el lunes emitirán un video sobre ella en el programa".