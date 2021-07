Cómo sigue la salud de Julián Weich

“Julián sigue estable, lo cual es bueno. Le realizamos un ecocardiograma que no mostró lesión cardiaca. En este tipo de casos uno de cada cuatro o cinco pacientes puede llegar a tener alguna afección cardiaca, que él no tiene”, apuntó el doctor Mario Fitz Maurice hoy a la mañana en relación a la evolución del conductor Julián Weich.

Desde el miércoles pasado, el conductor se encuentra internado por coronavirus en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Y las novedades las trajo su médico personal, en el programa Otra vez Juntos, por Radio Uno, FM 103.1, que Julián conduce con Mabby Wells, de 10 a 13, de lunes a viernes.

“También le hicimos un doppler de miembros inferiores para ver la existencia de trombosis que tampoco tiene, lo cual es muy bueno. Por el otro lado, la evolución a nivel respiratorio sigue estable y sigue con la cánula de alto flujo de oxígeno, requiriendo más o menos la misma concentración de oxígeno”, amplió el doctor Fitz Maurice que es quien día a día comparte los detalles de su evolución en el programa de radio de Julián.

“Lo que queremos es que él tenga 24 horas de estabilización y empezar a probar, junto con el kinesiólogo, si podemos reducir el aporte de oxígeno y que él lo pueda tolerar”, adelantó el especialista que es cardiólogo. Y sin ahorrar detalles sobre cómo atraviesa el día a día su paciente, apuntó: “Está de buen ánimo, inquieto porque además de estar recibiendo los corticoides que te ponen inquieto. Y el hecho estar en una terapia intensiva con la cánula de alto flujo te lastima un poco la nariz y estas inquieto y solo”.

Por otro lado agregó: “Es buena noticia que ya al día 14 no tenga registro de fiebre. Está estabilizándose, pero hay que ser prudentes. A veces cuando uno pierde la prudencia empiezan a suceder las complicaciones que estás descriptas”. Entonces resumió: “Tenemos 36 horas de estabilización lo cual es bueno. No aparecen nuevas complicaciones, que eso nos pone contentos, pero con mucha prudencia”.

Ansiosa por tener de vuelta a su compañero y amigo al lado, Mabby apuntó: “Ay yo ya empezaba a descorchar”. Y preguntó: “¿Entonces hay que esperar?” Y el médico fue categórico en este sentido: “Con los pacientes en terapia intensiva no se descorcha nunca, nadie se queda en terapia intensiva si no lo necesita. Estamos observando a ver como continua. Nos vamos a sentar con los médicos, enfermeros, bioquímicos, kinesiólogos, vamos a ponernos a pensar en unas horas”

Para cerrar, sobre su estado de ánimo agregó: “Cada vez que entro él me sonríe. Me dice que está bien. Hoy dijo que se sentía mejor que ayer nuevamente. El nota una mejoría desde su sintomatología. Nosotros medimos parámetros, lo que él dice es algo subjetivo pero se toma en cuenta, y coincide, van de la mano, la mejoría clínica y los resultados de los estudios complementarios. La complicación que tiene es puramente respiratoria.”

Y amplió con más datos: “La familia tomo la decisión que el parte médico se dé una vez por día y por este medio, su programa de radio, para que todo el mundo este comunicado. El sanatorio no sale a dar ningún parte. Todos trabajamos en equipo. Todos queremos que Julián salga bien, todos queremos lo mismo. Si los medios publican cosas que no son ciertas, pueden lastimar no solo a la familia sino también a Julián. Es un día ganado, ganamos 24 horas. Vamos a seguir para que siga mejorando, para que se siga estabilizando. Esta es la tarea artesanal de la medicina. No es una ciencia exacta, tenemos protocolos y evidencia. No hay ninguna droga probada que Julián no esté recibiendo, si no la está recibiendo es porque no funciona”.

