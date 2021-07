Familia de Gurrea realizó una movilización: "Queremos que aparezca"

Familiares y amigos de Gabriel García Gurrea realizaron una movilización frente a la Municipalidad de Cerri a dos meses de su desaparición e insisten en exigir que aparezca con vida.

"Hicimos una juntada por los dos meses, aplaudimos todos juntos para que no pase el día de hoy", dijo a La Brújula 24, Luciana, uno de sus familiares. También pegaron carteles en las zonas cercanas.

"No nos vamos a quedar, queremos que aparezca, a Gaby no se lo puede haber tragado la tierra. Era una persona que iba a su trabajo y volvía, como cualquiera de nosotros. No puede ser que haya desaparecido", agregó.

Gabriel García Gurrea fue visto por última vez el 19 de mayo pasado y desde entonces su familia no ha tenido ninguna noticia de él. La policía y la fiscalía han hecho rastrillajes, allanamientos e interrogatorios, pero todavía se desconoce su paradero.

"Vemos que cuando hacemos movilización, avanza la búsqueda. No queremos que se frene, que nos sea una persona más desparecida", aseguró Luciana.

Los familiares y amigos esperan organizar otras movilizaciones, en el mismo Cerri, donde se crió Gurrea o en Bahía Blanca, donde vivía y trabajaba.