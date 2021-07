La columna de la Ubfal: Abel Pintos, figura invitada al programa de Andy

En sus ya tradicionales irrupciones al aire de lunes a viernes, la periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, hizo un pormenorizado desglose de las noticias salientes del mundo de la farándula, marcadas por los números de las mediciones en la televisión argentina. La Voz Argentina hizo 21,9 puntos, Doctor Milagro promedió 18,8 y Showmatch La Academia apenas acercó 9,7.

Un resumen de la columna de Ubfal en el programa "Vive Cada Día"

"El año pasado Abel Pintos estuvo en PH, podemos hablar pero por zoom, hablando de su futura paternidad y ahora estará en el punto de encuentro del programa compartiendo este sábado con Andy Kusnetzoff. Hoy que Abel disfruta a su hermoso Agustín y que prepara su casamiento con Mora para setiembre, volverá al programa para responder a las consignas. Junto a ellos reaparecerá en Telefe Denise Dumas, tras haber terminado su trabajo en Canal 9 junto a José María Listorti. El quinteto de invitados se completará con Coco Sily, Pipo Gorosito y Magui Bravi".

"Lo primero que tiene concreto es un viaje promocional para varias localidades cordobesas, Tanti, La Falda y Carlos Paz y después está organizando una gira de shows con el talentoso artista Pablo Millán. Pero además, y por suerte para ella, después de varias semanas de terminar MasterChef Celebrity aparecieron en simultáneo tres ofertas televisivas para Carmen Barbieri. Pude hablar con ella y me dijo que si bien aún no firmó nada y hay muchas ofertas, una de las opciones es conducir un programa para las mañanas de Magazine, a partir de un llamado de Coco Fernández, el cual fue confirmado por su manager con fecha tentativa 2 de agosto. También me comentó que tuvo una propuesta para ser jurado en los 8 Escalones y que se comunicó con ella Gustavo Sofovich para ir dos veces a Polémica en el Bar. La vedette nos contó en lo personal que vio el partido del sábado con una pizza party que organizó su hijo, Fede, para un amigo que cumplió años y allí estuvo junto a su secretaria, Penka y su prima Adela. Y nos mandó la foto de madre-hijo que ilustra esta nota y el divertido Tik Tok con su prima".

"Este lunes volvieron Pollo Alvarez y Angel de Brito a sus antiguos horarios de las mañanas de El Trece y sorprendió “Los Angeles de la Mañana” liderando por sobre Flor de Equipo. Ángel tuvo informaciones varias, a Fernanda Callejon de invitada, Marcela Tauro ratificó nuestra primicia de sus vacaciones en América y tuvo larga nota con Dalma Maradona hablando por primera vez de todo. Lideró con picos de 7.1 y un promedio entre 11.30 y 12.55 de 6.3 frente a los 5.4 de Flor de Equipo que eligió para competir a la ex angelita, Graciela Alfano".