"La familia de Gurrea cree que Antúnez está vinculada con la desaparición"

María Laura Bentivegna, abogada de la familia de Gabriel Enrique García Gurrea, el hombre que fuera visto por última vez hace casi dos meses, analizó la marcha de la investigación que cada día suma nuevos ribetes que complican la posibilidad de esclarecer el caso y lograr determinar qué pasó con el desaparecido de 46 años, del cual no hay ningún rastro.

"Ayer se tomaron declaraciones testimoniales pendientes que habíamos requerido junto con la familia. A algunas personas no las encontraron y esperamos que sean ubicadas hoy por la Policía", sostuvo Bentivegna, en el comienzo de la entrevista que le otorgó a LA BRÚJULA 24.

En su charla con el periodista Germán Sasso y el ex fiscal Christian Long, la letrada reveló: "No hay que descartar ninguna de las hipótesis. Faltan datos. Si Antúnez convivió cinco años con García Gurrea, no es que ponga en duda sus dichos, pero quizás faltan más datos", añadiendo que: "La familia de Gabriel cree que ella está vinculada con la desaparición".

María Laura Bentivegna.

"Una persona que comercializa estupefacientes está todo el día abocada a esa situación. Tenemos varios datos de Gabriel que no nos dan certeza de que pudiera dedicarse a eso: en qué circulaba, donde vivía o trabajaba. No me ha tocado ningún caso de una persona que se aboque a eso y viaje en colectivo a Punta Alta", recalcó la abogada de la familia del desaparecido, en otro tramo de la nota radial.

Paralelamente, Bentivegna aseveró: "No es que no le creo a ella, pero entiendo que debería ampliar su declaración para que aporte más datos. La situación del empleado del hotel es bastante especial porque nos han llegado testimonios de otras personas que coinciden con el conserje", al tiempo que se esperanzó de que sean citados y sumen a la causa.

"Evidentemente, alguna relación se desprende que tenían, poniendo el foco en la cochera del hotel. Se menciona que todo el entorno de Gabriel era el mismo que el de Pamela, personas que frecuentaban a ambos. El tema de la adicción tan notoria que marca ella, la debería conocer el círculo más cercano", añadió.

Por último, la abogada indicó que "de alguna manera pensamos que Antúnez tiene que ver con la desaparición. Ella tenía buena relación con la familia de él y de un momento para el otro se apartó, cortándose abruptamente. No me consta que Pamela ejerciera la prostitución, sí surge de la causa que se manejaba de una manera especial".