Preocupa la falta de drogas para sedar a los pacientes

Gustavo Piñero, director de Atención Hospitalaria del Hospital Municipal, habló esta mañana en LA BRÚJULA 24 sobre la falta de drogas para pacientes internados en la terapia intensiva.

"No es nuestra preocupación en este momento, pero sí en semanas anteriores y afecta también a los hospitales privados. La complicación es que estamos con la ocupación a pleno, en un 100% a pesar del 65 global en la ciudad", dijo el especialista.

Y agregó: "Eso -no tener las drogas- no les permite a los privados recibir a los pacientes, incluso siendo mutualizados. Es una preocupación porque no podemos dar respuesta completa desde el área pública ya que hay un límite en la cantidad de camas".

"Creo que se necesita una ayuda para solucionar el problema, porque si no respondemos todos en conjunto es imposible. Y más pensando en la tercera ola con la variante Delta de coronavirus como se avizora", apuntó Piñero.

A modo de ejemplo, el profesional señaló que "hay camas disponibles pero no están las drogas para sedación o analgesia y relajantes musculares, entonces eso hace que esa cama se vea desafectada para ese tipo de pacientes, que en promedio necesitan 15 días de internación".

Grave situación la de Bahía, el COVID y la necesidad de UTI. La falta de drogas sedantes hacen que muchos pacientes con OS no puedan acceder a una cama de UTI. Los hospitales públicos a capacidad plena. — Gustavo Piñero (@gusrepi) July 4, 2021

"Esto lleva un par de meses, pero es algo que ha pasado en otros países. Lo vimos mediáticamente en Brasil, es compleja porque a veces está la droga y se pagan sobreprecios, o a veces faltan oferentes para que se presenten en las licitaciones. Sumado a las situaciones económicas en los hospitales privados", aseveró.