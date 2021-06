Margarita Stolbizer: "Manes oxigena la política"

De cara a las próximas elecciones legislativas, la líder del partido GEN, Margarita Stolbizer, se refirió en LA BRÚJULA 24 a la conformación de posibles espacios electorales y apoyó la candidatura de Facundo Manes, luego de que el comité nacional de la UCR le ofreciera al neurocientífico ser candidato a diputado nacional de la Provincia.

“No he tenido ninguna conversación relacionada con las cuestiones electorales. Lo que sí puedo decir es que, tanto en lo personal, como en nuestro partido, vemos con entusiasmo la irrupción de Facundo Manes dentro de la política y en particular como candidato del radicalismo”, indicó la exdiputada en diálogo con el programa la Mesa Dominguera.

“Él aporta eso que falta. Por un lado, oxigena la política, alguien que no viene a buscar nada sino a dejar su prestigio bien ganado. No es que aporta un nombre, sino la discusión de ideas. Es muy concreto en lo que debería ser un proyecto de país. Después veremos qué resulta del armado electoral, por lo pronto esta es una buena señal”, afirmó.

En referencia a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la dirigente señaló que “no hay que ni idealizarlas ni demonizarlas, es una herramienta para dirimir las diferencias adentro de una coalición. Lo que debe haber siempre es un programa común hacia adelante”.

Respecto a la posibilidad de formar otra alternativa, Stolbizer comentó: “He tenido conversaciones con Randazzo y su propuesta me parece sumamente interesante, que se acomoda a lo que nosotros pensamos. Después creo que le cuesta mucho un armado de lo que él expresa en su discurso, pero es una persona que está hoy muy bien plantada”.

Y continuó: “Mi experiencia política con Lavagna fue lo suficientemente mala como para que realmente no lo considere como opción, perdió la oportunidad de ser el gran convocante de una fuerza política que no cayera en la grieta. No tiene condiciones para hacerlo. Aunque insisto que no son cuestiones personas, sino estrictamente de visión política”.

Por otra parte, también analizó la gestión del Gobierno frente a la pandemia, “tengo una muy mala opinión de cómo ha sido”, dijo. “Los países que han podido frenar la extensión del virus lo han hecho con vacunas, y lo peor que hemos visto en Argentina es esa gestión, desde lo que fueron las contrataciones, muy demoradas, el país llegó rezagado a la negociación. Y sobre todo la falta de transparencia, ni siquiera sabemos qué contrato firmaron, cuánto pagaron, ni qué compraron”, cuestionó.