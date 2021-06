"Cada día es más difícil, abro la puerta de mi casa y la alegría que había antes ya no está"

Salvador Nucci es el papá de Paola, la joven embarazada que murió días atrás por culpa del Covid-19, luego de pelearla durante varios días en un hospital. Y a pesar del dolor, tenía algo para decir.

Esta mañana, en diálogo con LA BRÚJULA 24, el hombre comentó "hoy es más duro todavía, ayer llevamos sus restos al mar, como ella quería, junto con su mamá". Y agregó, con la voz entrecortada: "Mi reflexión es simple, lo que nos pasó a nosotros no debería pasarle a nadie".

"Hay que tratar de que la gente se vacune, más que nada las embarazadas, ahora se puede sin turno y no hay que dejarlo pasar. Es importante que se cuiden, que tomen conciencia, nosotros lo hicimos e igual nos lastimó", refirió.

Respecto de lo que viene, Salvador contó que "cada día se hace más difícil, abro la puerta de mi casa y la alegría que había antes no está más. No tengo nada, me falta todo. Veníamos saliendo juntos del proceso que fue la pérdida de mi mujer. Ahora queríamos ganar esta guerra, pero el enemigo invisible que anda por todos lados no nos dejó".

Salvador y Leonardo, el viudo de Paola.

También habló del sistema sanitario en general. "Las guardias son claves, mi hija fue cuatro veces a la guardia, antes vinieron de emergencias dos veces a verla y me dijeron que había que internarla, pero no había lugar en ningún lado".

"Paola era un ser de luz, una chica que quería vivir, con virtudes y defectos como cualquier persona, ella amaba al hijo que estaba esperando, era muy feliz, luchadora y trabajadora. Estaba muy golpeada por la pérdida de su madre, lo sintió hasta el último día y creo que eso influyó en todo", sintetizó.