Falleció la joven embarazada internada con coronavirus

Se produjo la peor noticia. La que nadie quería escuchar. Falleció Paola Nucci, la joven de 34 años que cursaba un embarazo de cinco meses, y que se encontraba internada en terapia intensiva luego de haberse infectado con coronavirus. El esfuerzo de ella misma, el de su familia, y el de los trabajadores de la salud, no pudieron evitar el triste final.

La semana pasada, LA BRÚJULA 24 había podido conversar con Salvador, su padre, quien contó el difícil panorama que atravesaba Paola, aunque mantenía las esperanzas de que pudiera salir adelante. “Yo sé que ella está luchando”, comentó al móvil del programa Nunca es Tarde.

"Estuvimos yendo al hospital dos o tres veces, hasta que un día la dejaron internada en el Hospital Privado del Sur y tuvieron que llevarla a terapia. El último mensaje que me envió fue diciendo: 'me van a dormir, en coma inducido y me van a intubar'", relató Salvador el pasado miércoles.

Toda la familia de Paola se contagió de coronavirus, pero a ella fue a la que más le había afectado la enfermedad. En su momento, los médicos le explicaron que era posible que Paola, quien esperaba su primer hijo, estuviera infectada con alguna de las nuevas variantes que tienden a afectar con mayor gravedad a jóvenes y embarazas.

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE SU PAREJA

Leonardo, la pareja de Paola, la despidió a ella y a su futuro hijo con un conmovedor mensaje en su cuenta personal de Facebook.

“Que decirte mi ángel mi corazón mi vida. Hoy es el peor día de toda mi vida. Sé que estás en paz y con tu mamá y nuestro hijo. Solo te pido q me guíes y me des fuerza como siempre lo hiciste. Te fuiste junto con mi corazón así que siempre van a estar en mi alma y nunca me voy a olvidar de nada, nunca. Y siempre vas a estar en mi ser".