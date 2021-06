"Santilli está inserto en un proyecto que tiene como referente a Rodríguez Larreta"

El intendente Héctor Gay se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación a la situación que se avecina para el transcurso de las próximas semanas, donde el clima eleccionario irá ganando terreno en la opinión pública, pese al avance de la pandemia y se expresó, concretamente, a la reunión que mantuvo el lunes a la noche junto con otros jefes comunales del PRO en el territorio bonaerense.

"Tengo perfectamente en claro que el tema electoral no es importante para la ciudadanía y para nosotros también porque estamos destinando el tiempo a las consecuencias de la pandemia. Pero el calendario indica que el 24 de julio se presentan todas las listas. Esto hace que haya que dedicar un tiempo a esto, pese a ser una de las elecciones más particulares, donde no creo que haya campaña tradicional", reflexionó Gay, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y lo argumentó, explicando cómo se manejan las "roscas políticas en vísperas de que la población vaya a las urnas: "Las pujas son naturales y menos traumáticas de lo que se pinta en las crónicas periodísticas. En la provincia, años atrás había una mayor verticalidad con las preferencias de María Eugenia Vidal. Ahora se ha horizontalizado, democratizando las definiciones. Y no se descarta ir a una PASO si el radicalismo lo plantea con Facundo Manes".

"Estamos unificando criterios internos y creo que vamos camino a eso, ese fue el espíritu de la reunión del lunes a la noche. Horacio Rodríguez Larreta ya planteó un proyecto para ser candidato a presidente en 2023. Bancamos al candidato que mejor mida. Él no se cierra a que Santilli sea mejor que Jorge Macri. La diferencia es que está inserto en un proyecto con miras a 2023 y que tiene como vértice a Rodríguez Larreta. En las elecciones de medio término se vota más el sello partidario que el candidato", sintetizó el máximo mandatario local, en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Gay recordó que "el ejemplo fue 2017 cuando Bullrich le ganó a Cristina y luego perdió Macri contra Alberto Fernández. Es muy prematuro hablar de resultados porque en el radar del ciudadano común está el esquema electoral y, por ende. no tiene definido su voto. Hay un 40% que define su voto el mismo día de la elección. Más aún en este contexto de pandemia. Hay encuestas que uno mira casi por vicio porque suelen fracasar y hoy indican números para todos los gustos. Esta es una elección muy difícil de predecir con antelación".

Gay, fase 3 y clases presenciales

"La fase 3 se venía reclamando porque los números mejoraron. Lo que planteamos a las autoridades es que, a partir de la decisión de colocar en fase 3 al AMBA, entendíamos que Bahía y Mar del Plata estaban en las mismas condiciones. Sigue habiendo cuestiones que no dejan conformes a todo el mundo. Hay distritos chicos molestos porque están en fase 2".

"La lenta caída en la cantidad de casos en Bahía indica que el panorama sigue siendo complejo, la ocupación de camas de terapia intensiva se ubica entre 75 y 80 por ciento. Más allá de los inconvenientes, la clave pasa por dos patas: cuidado individual y vacunación. Así saldremos de la pandemia".

"En la anterior oportunidad en la que se definió un regreso a las aulas, Suteba llamó a un paro y la mayor cantidad de los docentes concurrió a las aulas, veremos cuál es la actitud ahora, más allá de que se encuentran amparados por una cuestión constitucional para realizar una medida de fuerza".

Las obras para mejorar la crisis hídrica

"Las obras para mejorar la crisis del agua están en proceso de licitación. Van por el camino correcto pero este verano no estarán solucionados todos los problemas. Ver las obras en marcha, pese a pasar los meses de calor con inconvenientes, no es lo mismo que no divisar ningún avance".