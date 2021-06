Cristina recibió un regalo realizado por un artesano de Sierra de la Ventana

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en las últimas horas un regalo especial.

Se trata de un pin que fue confeccionado por el orfebre Alejandro González, oriundo de Sierra de la Ventana. Además se le entregó un presente similar a su hija, Florencia Kirchner.

A través de un comunicado de prensa, desde el partido Frente Grande -Sexta Sección-, señalaron que el obsequito "es símbolo del afecto, agradecimiento y compromiso, con Otro País Posible, de muchos vecinos del sudoeste bonaerense".

Y detallaron: "Lo hicimos hace unos días a través del compañero intendente -Ensenada- Mario Secco y la compañera diputada Susana González, presidentes del partido Frente Grande a nivel nacional y provincial respectivamente".

Tal como explicaron en dicho espacio, el pin contiene la imagen de la flor No me olvides -símbolo de amistad y emblema de la resistencia a la dictadura (1955), al autoritarismo y a la proscripción del peronismo-, y del sol del 25 de mayo que simboliza la libertad de la Patria naciente y que fue parte de la identidad de Unidad Ciudadana y hoy identifica el Frente de TODOS.

También le fue entregado a la ex Presidenta un escrito que incluye el poema No Me Olvides de Arturo Jauretche y fue realizado por Norma Blanca Fernández y Claudio Masson Castiñeira.