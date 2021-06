La columna de la Ubfal: las últimas noticias sobre la salud de Susana

Laura Ubfal es la periodista de espectáculos más informada del país y, en su habitual columna dentro del programa "Vive Cada Día" que se emite por LA BRÚJULA 24, abordó todos los temas de actualidad, haciendo foco inicialmente en los números del prime time, donde Showmatch La Academia no logró alcanzar los dos dígitos en el promedio de rating del jueves, en una noche donde Doctor Milagro duplicó ese número y Masterchef ganó, bajando a 21 puntos.

Aquí, un resumen de los temas destacados

"Según se supo en la noche del jueves Susana Giménez fue internada en el Sanatorio Cantegrill de Punta del Este a modo preventivo al presentar algunos problemas de oxigenación en sus pulmones. Fue trasladada en ambulancia con fuertes dolores corporales. Hasta esta mañana estaba todo bien con su salud, con síntomas leves de su contagio de Covid, como su hija Mecha Sarrabayrouse, pero a lo largo del día se fue sintiendo con mucho dolor en el cuerpo y ya no contestó mensajes ni a sus amigos. En la mañana Susana había hablado con Luis Novaresio por Radio La Red y ya había alertado que tenía muy poca voz y que “el dolor del cuerpo era horrible”. Y por la noche ya estaba saturando mal y decidieron internarla según informe en A24 Baby Echecopar, para mantenerla controlada y estudiar su estado general y sobre todo el de sus pulmones, afectados por el virus. Recordemos que Susana se había dado la primera dosis de Pfizer el 23 de abril y el fin de semana pasado se dio una segunda dosis, cuando ya habría estado contagiada a partir del virus que entró en su burbuja casera a partir de una de sus empleadas de su casa de La Mary en Punta del Este. En la mañana de hoy y tras varios estudios, se supo que tiene comprometido el pulmón izquierdo, por una pulmonía unilateral que está en tratamiento".

"Micaela Tinelli posteó desde Miami una foto junto a su hermana Cande y a su mamá, Soledad Aquino, quien después de una larga internación y de un tiempo de rehabilitacion y cuidados, en este jueves fue sometida a un trasplante de hígado. Soledad estaba en lista de espera de un donante para solucionar su problema de cirrosis hepática y úlcera de duodeno y finalmente llegó la ansiada noticia para ella y sus seres queridos. La primera mujer de Marcelo Tinelli estuvo dos meses internada en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo cuando en un primer momento entró por un cuadro de hemorragia digestiva y lo pasó bastante mal, con trastornos varios, se contagió coronavirus y todo eso pospuso que ingrese a la lista de espera para el trasplante. El trasplante de hígado es una opción de tratamiento para personas con insuficiencia hepática cuya afección no puede controlarse mediante otros tratamientos y ese era el caso de Soledad, quien a sus casi 60 años, pasó un año muy difícil, pero ahora todas son esperanzas hacia el futuro. Incluso, apenas abrió su programa de este jueves, Marcelo Tinelli habló muy conmocionado sobre el tema del trasplante de su ex mujer, madre de sus hijas mayores".

"Andy Kusnetzoff estará charlando con cinco mujeres. Una de sus convocadas será Celina Rucci, de visita en Argentina, porque vive en Nueva York con su pareja. Contará los duros momentos que le tocó vivir a partir de su diagnóstico de leucemia. Junto a ella estarán dos participantes de MasterChef Celebrity: Sol Pérez y María O´Donnell. Karina Jelinek también formará parte del “punto de encuentro” y tal vez revelará el misterio de la llegada de su primer hijo por vientre subrrogado. Y completará el póker la ex Bandana, Lissa Vera. En la vereda de enfrente, Horacio Cabak, pese a no querer hablar de su vida privada, aceptó la invitación de Story Lab para sentarse en este sábado a la mesa de Juana Viale. Por un lado es figura de la casa, porque conduce “La jaula de la moda” en Magazine y, por el otro, se dice que mantuvo reuniones con la gente de TN para incorporarse a la señal. Allí, el ex modelo aportar su mirada política porque está convocado al programa Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También participará de la cena el politólogo y docente Leandro Santoro y el joven empresario tecnológico Mateo Salvatto. El domingo almorzarán Alessandra Rampolla, que el lunes a las 16 debuta con Laurita Fernandez en El club de las divorciadas. También estará Osvaldo Laport, que hizo un interesante streaming en pandemia; la bahienseRocío Marengo, participante de “La Academia” y el humorista Fredy Villarreal, uno de los fundamentales del “politichef” de Marcelo Tinelli. Además habrá al final un musical de Miranda!".