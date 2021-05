Los tres objetivos de River en el mercado de pases

Un brote de coronavirus golpeó con fuerza al plantel de River Plate sobre el final del semestre. Sin embargo, el equipo comandado por Marcelo Gallardo cerró una positiva mitad de año, ya que se encuentra tanto en los octavos de final de la Copa Argentina (se verá las caras nuevamente contra Boca) y en la misma instancia de la Copa Libertadores. Además, ganó la Supercopa Argentina en la final frente a Racing.

En el Millonario, que no tendrá actividad oficial hasta después de la Copa América y que podría hacer parte de su pretemporada en Estados Unidos, ya comienzan a diagramar el plantel de cara al próximo semestre con tres objetivos bien claros dentro del mercado de pases.

Retener la base del plantel

River intentará retener a la mayoría de sus figuras

Al igual que como pasó en la anterior ventana de transferencia, el Muñeco no quiere un éxodo importante de futbolistas debido a que se encuentra en un período de reconstrucción, tratando de asentar dentro de su engranaje a los últimos refuerzos: José Paradela, Alex Vigo, Agustín Palavecino, Agustín Fontana, Héctor David Martínez y Jonatan Maidana.

Vale recordar que en el último tiempo el club de Núñez perdió a varias piezas importantes, como Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Juan Fernando Quintero (Shenzhen FC) y Nacho Fernández (Atlético Mineiro). A esta lista también se puede sumar una interesante “rueda de auxilio”, como lo era Santiago Sosa (Atlanta United). River Plate intentará hacer un esfuerzo para retener a Rafael Santos Borré (EFE/Nelson Almeida)

El caso más emblemático es el de Rafael Santos Borré, cuyo contrato finaliza el 30 de junio. Aunque no será una tarea sencilla, en River no quieren bajarse de la carrera por retenerlo. La estrategia pasaría por intentar negociar con el máximo goleador del ciclo Gallardo una vez que quede con el pase en su poder. De esta manera la institución argentina no tendría que pagarle los 3.5 millones de euros al Atlético Madrid para adueñarse del 75 por ciento de su ficha. El Colchonero, según se desprende de las declaraciones públicas que realizó Diego Simeone en los últimos días, no estaría interesado en realizar ninguna gestión para sumarlo a su plantel.

En la cabeza del delantero ronda la idea de tener una revancha en el Viejo Continente, pero tampoco le disgusta la posibilidad de seguir un tiempo más en Núñez. El club intentará seducirlo con una importante suba salarial y una cláusula de resarcimiento para River cuando el colombiano sea vendido. Borré, tras obtener el pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, sostuvo que analizará su situación luego de su participación con su selección.

Vale destacar que ya desechó importantes ofertas desde lo económico de Gremio y Palmeiras y que su entorno cuenta con algunos ofrecimientos de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

En los próximos días también concluirán los contratos de dos referentes, como lo son Leonardo Ponzio y Javier Pinola. El mediocampista manifestó que éste será su último año como profesional, pero su deseo sería el de seguir hasta fin de año para disputar la siguiente fase de la Copa Libertadores. El caso del defensor es bastante similar, pero su estadía podría prolongarse por un tiempo más.

Diferente es el caso de Jorge Moreira, quien a partir del 1 de julio se convertirá en jugador libre. Luego de su paso por los Portland TImbers de la MLS (el club estadounidense decidió no hacer uso de la opción de compra), el lateral paraguayo prácticamente no fue tenido en cuenta por el entrenador. Solamente disputó algunos minutos durante la Copa Diego Armando Maradona y no integró la lista de buena fe en la Copa Libertadores.

Fabrizio Angileri es seguido de cerca por varios equipos de Europa (REUTERS/Silvia Izquierdo)

En River también estarán atentos a las ofertas que podrían llegar desde el exterior por algunas de las figuras del equipo. Dentro de los más requeridos se encuentran dos jugadores que renovaron sus vínculos a principio de año hasta diciembre de 2022, pero con un guiño para poder salir ante una oferta interesante desde Europa: Gonzalo Montiel y Nicolás De La Cruz. Otro que tiene sondeos desde España, Francia e Italia es Fabrizio Angileri y la vidriera que es la Selección podría catapultar al joven Julián Álvarez.

El sueño de repatriar a Sebastián Driussi

“Me parece que lo de Sebastián es un deseo que él tiene desde hace un tiempo y que no se pudo concretar en este mercado. Habrá que tener un poco de paciencia, más allá de sus deseos, de poder tener la precisión de saber si se podrá concretar en junio. Hoy no tengo otra información para darles más allá del deseo del jugador. Se deberá esperar un poco más de tiempo para ver el desenlace”, reconoció el Muñeco el pasado 31 de marzo. Desde hace tiempo que por la cabeza de Sebastián Driussi ronda la idea de regresar a River (NA)

El delantero, que dejó una huella en la institución tras ganar 8 títulos (sobresalen la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015), desde hace bastante tiempo que madura la idea de abandonar el Zenit de San Petersburgo para volver a vestir los colores del cuadro que es hincha. Sin embargo, las negociaciones no serán sencillas y, más allá de sus ganas, dependerá mucho de la voluntad de la institución rusa.

También comenzó a sobrevolar el nombre de otro ex River, como Gabriel Mercado. El polifuncional defensor, ganador de 7 trofeos con el Millonario, quedará con el pase en su poder tras no extender su vínculo con el Al Rayyan de Qatar. A priori, la idea del ex Racing y Sevilla es seguir su carrera en el exterior.

Asentar el proyecto juvenil en el primer equipo:

Como confesó Gabriel Rodríguez, histórico cazatalentos de River, en mayo del año pasado, en el club se trazaron un importante objetivo: que para diciembre de 2021 la mitad del plantel de la Primera esté conformado por jugadores surgidos de las inferiores.

“El objetivo primordial de este modelo tiene como punto preponderante tener en su plantel profesional jugadores formados en la cantera del club y, en especial, si fueron formados desde el Fútbol Infantil, ya que estos jugadores tendrán el arraigo a la institución a flor de piel”, manifestó.

Producto del coronavirus este proceso se aceleró y en el último tiempo Marcelo Gallardo decidió darles rodaje a varias de las joyas de la cantera. El más asentado es, sin dudas, Julián Álvarez. El oriundo de Calchín, Córdoba, se convirtió en una carta ganadora para el DT, es seguido de cerca por varios equipos europeos y fue recientemente convocado por Lionel Scaloni para la Selección argentina. Julián Álvarez, una de las principales promesas de la cantera millonaria (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Este semestre también se destacaron Héctor David Martínez (regresó luego de sobresalir en Defensa y Justicia y fue convocado por Eduardo Berizzo para la Selección de Paraguay) y Federico Girotti (cuenta con un alto porcentaje de gol pese a los pocos minutos que disputó).

Un escalón por detrás, y a la espera de poder ganarse la confianza del director técnico, aparecen Lucas Beltrán, Santiago Simón, Tomás Castro Ponce, Tomás Lecanda, Tomás Galván, Leo Díaz, Daniel Lucero y Felipe Peña Biafore.

Aunque aún no debutó de manera oficial, muchas fichas están depositadas en el delantero colombiano Flabían Londoño Bedoya, actual goleador de la Reserva comandada por Juan José Borrelli y Gustavo Fermani.

