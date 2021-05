Guido Pella: "Cuando no estás bien anímicamente, es imposible vivir"

Este domingo, Guido Pella tuvo un sólido debut en el Roland Garros: venció 6-3, 7-6 (4) y 7-5 al colombiano Daniel Galán, que llegó de la qualy, en poco menos de tres horas. Así, avanzó a la segunda fase, donde el miércoles se medirá con el estadounidense Marcos Giron, que derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov (se retiró por problemas físicos cuando ganaba dos sets a uno). Pese a no encontrarse en su mejor momento, con varias lesiones y eliminaciones en primeras rondas, Pella dio un gran paso en el Grand Slam parisino.

Una vez finalizado su partido, el bahiense dialogó con la prensa y dejó varios títulos, con algunas frases fuertes que retumbaron en el mundo de la pelotita amarilla: "Estoy pasando por una situación difícil y complicada. Es difícil salir, porque una vez que estás falto de confianza es difícil torcer esa mala racha. Sumado a eso, en Múnich me lesioné. Son situaciones que nunca me tocaron", comenzó. Y agregó: "Hace mucho tiempo que vengo diciendo que cuando uno no está bien anímicamente, es imposible vivir. Estoy convencido de que si uno está con mala energía, las lesiones comienzan a venir y luego es muy difícil salir. Pero vengo trabajando bien y recuperar la confianza en un Grand Slam, contra un rival duro que no se entregó en ningún momento y yo luchando contra mis propios demonios adentro de la cancha, es algo muy bueno para mí".

Pella sobre los premios en Roland Garros y la difícil situación del tenista en la actualidad

"Se bajó mucho el prize money pero los gastos siguen siendo los mismos. Hoy, por culpa de la pandemia, cada vez menos gente vive del tenis. Espero que termine pronto y la ATP devuelva parte del prize money que cortó. Se hace difícil. Con esta situación no llegan a 100 los jugadores que viven del tenis", expresó Guido.

Luego, añadió: "Cada vez hay más personas que están mal anímicamente por toda la presión que lleva la competencia y más en estos tiempos de pandemia, donde modificó la mentalidad de muchos. Todos estamos peleando contra nuestro yo interno. Es muy difícil todo esto, porque además estás con la mente puesta en tu familia, de que no le pase nada malo. Estamos en una situación que no es fácil y que va a dejar muchas secuelas".

Pella analizó su triunfo sobre Galán en Roland Garros

Para cerrar, Guido Pella analizó lo que fue la victoria sobre Daniel Galán: "Durante el partido tuve momentos muy buenos, pude jugar con variantes. Pero también tuve momentos donde jugué muy mal. Esto me da la pauta de que tengo que mejorar. Más allá de las cosas buenas que hice hoy, tengo que seguir trabajando para mantener la regularidad durante todo el partido".

Fuente: TyCSports.