"Van a empezar los actos de violencia en los hospitales"

Padeciendo los síntomas de coronavirus, desde su propia casa, Jorge Fernández Lovell, director del Hospital Español, habló con el periodista Germán Sasso sobre la polémica en torno a la cantidad de camas libres en la ciudad. Entre varios conceptos, aseguró que "en breve vamos a ver actos de violencia en los hospitales".

"Estoy cursando el covid en mi domicilio, el sábado me dieron el diagnóstico positivo", comentó el profesional en LA BRÚJULA 24. Y dijo que "tengo las dos dosis de Sputnik V, que se pusieron en la primera tanda al personal de salud. No sé si me afectó fuerte, si bien tendría que estar en el área hospitalaria, con toda la circunstancia que se ha desencadenado prefiero dejar la cama para alguien que esté peor que yo, que no necesito oxígeno".

Consultado respecto de la controversia por el número de camas, el médico señaló que "lo que se presentó al ministro -Gollán- es un error garrafal, que debió ser advertido, dado que lo presenta el Intendente. Quién lo asesoró metió la pata, salgamos a decir quién fue, ojalá tuviéramos 100 camas, el personal y los médicos para eso".

"En terapia intensiva no hay esa cantidad", enfatizó Fernández Lovell. Y explicó: "Hay camas que sufren un desperfecto mecánico y van a parar a mantenimiento, y otras en las que la persona fallece y no es que se pone otra arriba, hay que hacer todo un protocolo".

"Esto no es ocultar camas, es organización responsable y para eso hay que tener años administrando un hospital"

"La otra explicación que se me ocurre es esa de la que nadie habla, porque cuando se va a hacer una cirugía programada hay que preparar al enfermo con una serie de actividades. Por ejemplo alguien con cáncer de colón que tiene que llegar al hospital y tener la cama sí o sí".

Camas UTI. "Depende de cada hospital, yo hablo por el nuestro, donde tenemos la posibilidad de correr los paneles de separación y si no tengo más remedio de colocar alguien con un infarto que no tiene donde ir, lo hago. Se aísla a la persona para poder darle la chance de una atención como corresponde".

"Esto no es leer un libro que fue escrito hace 100 años y pensar que sigue todo igual, esto va variando constantemente. Acá hay un equipo de fútbol muy conocido que subió a primera y venían equipos de primera línea a la ciudad, había una efervescencia superior a lo que puede ser Monte Hermoso en verano y yo pensaba si pasa algo, se cae una tribuna y hay 500 heridos, colapsaría todo".

"Estamos hablando todos los días sobre lo mismo, estadísticas de dos más o dos menos, pero las cosas deberían ser mucho más ágiles, ya nadie le da importancia a la cantidad de muertos, el público se cansó. Yo no tengo la solución, yo como médico puedo decir lo que hacemos nosotros. Si no cerramos la circulación de gente, esto va a seguir creciendo".

Postura del Municipio. "Yo no quiero pensar mal de nadie, pero es totalmente erróneo. Yo le preguntaría al Ministro -Gollán-, si está con un infarto y todas las camas son de covid, ¿dónde quiere que lo atiendan?. Acá todos hablamos de lo mismo, pero hay un número de pacientes que están prolongando su consulta médica, de hecho yo soy uno porque hace 3 años que me operé del corazón y no puedo ir a hacerme los controles".

Peor momento de la pandemia. "Si la población no se da cuenta de lo que pasa en los hospitales, cuando haya que poner gente en los pasillos lo verán, hay un acostumbramiento a que no pasa nada. Yo sé que hay una situación económica que afecta a mucha gente y lo seguirá haciendo, pero lo cierto es que cuando van a la puerta del hospital ahí empiezan los inconvenientes, las discusiones".

"Van a empezar los actos de violencia en los hospitales, lo veo en el corto plazo. No podemos crecer de la noche a la mañana, no tenemos ni el lugar ni los recursos. Ya hemos tenido gente que calmar porque no hay lugar, lo veo venir en breve. La catástrofe la tenemos aquí adentro".