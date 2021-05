Lo más visto del finde, la vuelta de Marcelo y la "salvada" de Susana

"Lo más visto del sábado y domingo, obviamente fue Masterchef y la salida de Carmen Barbieri". Con esa frase, la periodista Laura Ufbal le dio inicio a su ya clásica columna en LA BRÚJULA 24.

"Agradecida y feliz, se fue diciendo que lo veía ganador a Alex -Caniggia-", dijo la profesional durante su participación en el programa "Vive cada día", que conducen Marta Rodríguez y Claudio Luciani.

Además, tal como comentó la especialista en www.Laubfal.com, "sin miramientos para una figura tan importante como es Carmen Barbieri para el espectáculo argentino ni su mes de internación, grave, por el Covid, en este domingo la dejaron fuera del reality. Ya le venían advirtiendo que no estaba al nivel de la competencia y no le perdonaron su receta de pescado ni tampoco su presentación. Cocinar bien y rico no alcanza para Martitegui, Betular y Donato. Y con Carmen no alcanzó".

El “Dr.Milagro” convoca a todas las heroínas turcas

El éxito de la telenovela turca que protagonizó Taner Olmez hizo que la empresa que las produce cruzara a varias de las protagonistas de otras tiras con el particular “Dr.Milagro”.

Así, en “Fuerza de Mujer“, la heroína de la historia, la sacrificada Bahar (Özge Özpirinçci) para salvar a su hijo Doruk (Ali Semi Sefil) lo lleva al hospital donde trabaja el doctor Alí Vefa y con estas escenas entrelazó la trama de las dos telenovelas más exitosas de los últimos tiempos en Turquía y en el mundo.

Pero no fue el único caso de “crossover” entre las ficciones, porque la pequeña estrella turca, Beren Gökyldiz también aparecerá como una paciente del hospital.

Marcelo, "contento" con el nuevo horario

“Me gustó mucho la propuesta de Adrián (Suar) de cambiar el horario, arrancar más temprano (a las 21, en vez de las 22.30). Ya hice esto en el ‘99 en Telefe, lo hice en Canal 9 en el 2005 cuando iba a las 9 y media contra Susana Giménez. Es una idea, no está mal jugar e ir contra una novela (la turca Doctor Milagro), por ahí tenemos diferentes públicos“, contó Marcelo, que hoy vuelve a la televisión y que le dio nota a varios medios para promocionar su regreso, entre ellos, a Clarín.

Obviamente le preguntaron por la competencia, que será durante la última media hora con “MasterChef Celebrity 2”. Es “un fenómeno y me parece perfecto” dijo y agregó “arrancamos de atrás. Este año vamos más de punto que de banca y está bien. Todos tenemos ganas de volver y lo más importante es poder darle laburo a un montón de gente. A mí me gusta ganar. Y, si no se puede, vamos a intentar hacer el papel más digno posible”.

De la que se salvó Susana Giménez

El hombre se hizo famoso en noviembre del año pasado cuando Patricio Giménez daba un recital en un bar y él de la nada sacó a bailar a Susana Giménez.

Con sus 43 años y su simpatía, le bastó el gesto para hacerse conocido y para que se hablara de una relación con la diva, lo que molestó y mucho a Pato que salió a encararlo y frenó rápidamente el avance pese al entusiasmo de Susana: “Ella no te conoce, no más vividores”, le dejó en claro al candidato.

“Aníbal Raúl Ariarte, o no sé cómo te llamás, sé lo que sos, sé lo que no tenés, no te hagas el empresario del jet privado porque a mi hermana estoy para cuidarla y no hay más vividores ahí cerca”, le mandó Patricio.

