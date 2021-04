River empató 1-1 con Fluminense en Brasil

En el mítico estadio Maracaná, River inició su camino en el Grupo D con un empate 1 a 1 en la casa del Fluminense. Gonzalo Montiel, de penal (12′PT), abrió el marcador para el Millonario, mientras que Fred (21′ST) niveló. El árbitro fue el chileno Roberto Tobar.

River comenzó con todo y rápidamente se puso en ventaja en el marcador. A los 12 minutos, Gonzalo Montiel convirtió para el equipo argentino mediante un tiro penal, luego de una insólita infracción del arquero brasileño Marcos Felipe. La falta la había recibido un minuto antes Rafael Santos Borré, tras una excelente habilitación precisa y profunda del propio Montiel.

Marcelo Gallardo sorprendió al colocar a Milton Casco en la mitad de la cancha por la derecha (entró por Lucas Beltrán para dar forma al cambio de esquema). Si bien los primeros minutos se vio sorprendido por las subidas por derecha de Kayky Chagas, la joven estrella de 17 años que tendría acordado su pase al Manchester City, y de Luiz Henrique por el otro sector, el gol tempranero le permitió administrar mejor sus recursos y así su juego fue en constante crecimiento.

Poco para destacar del Fluminense en la primera etapa. Descontando a sus wines, el resto de los futbolistas fueron controlados por un mediocampo millonario que adelantó sus líneas, anticipó o cortó con faltas tácticas cualquier intento de avance del rival.

A los 14′, Franco Armani tuvo una estupenda atajada tras un buen cabezazo de Luccas Claro, mientras que Nené probó de media distancia. Fueron las únicas chances de real peligro de la visita, que a partir del gol recibido salió a presionar en campo contrario y promediando la etapa, el encuentro se volvió de ida y vuelta.

En el complemento, Rafael Santos Borré contó con una inmejorable chance para aumentar el marcador, pero esta vez quien se lució fue el guardameta local Marcos Felipe.

El conjunto argentino siguió desplegando su juego de presión, pero ya no con la concentración adecuada. Y fue en una de esas distracciones que llegó el empate, inmerecido hasta ese momento, de Fluminense: Juanito Cazares, un ex futbolista de River, habilitó de forma magistral para Fred, quien a la carrera definió y puso el empate final a los 21 minutos. Fue en un contragolpe que terminó siendo letal para el Millonario, que no alcanzó a relevar las posiciones.

Desde entonces, Fluminense equilibró las acciones y pudo llevarse el triunfo de no ser por el error del árbitro chileno Roberto Tobar, que no sancionó un claro penal de Angileri sobre Lucca. En el momento del cierre, el defensor de River toca el pie del extremo brasileño provocándo su caída. Esta acción surgió tras un pase estupendo del propio Juanito.

Pese al empate, el Millonario atraviesa un buen momento en lo deportivo, ya que, aunque se le cortó la racha de tres victorias consecutivas, estiró su invicto de ocho encuentros.

Fuente: Infobae