El Presidente se quejó por el reparto de vacunas: "no se distribuyeron de manera equitativa"

El presidente Alberto Fernández afirmó que "a la pandemia del Covid-19 no debemos sumarle la pandemia de la "jibarización" de ideales y horizontes" y llamó a tender "puentes de cultura del encuentro y no muros de la cultura del descarte". Lo hizo al participar en forma virtual de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Andorra 2020, donde habló sobre la necesidad de "justicia social de las vacunas" contra el coronavirus ya que "no se han distribuido de manera equitativa".

Además, sostuvo que "la distribución universal de las vacunas tiene un rol clave en la recuperación pospandemia" y dijo que hay que "ser capaces de diseñar un verdadero tratado internacional sobre pandemia que complemente la actual normativa sanitaria y refuerce el rol de la Organización Mundial de la Salud".

Según se informó, el objetivo del encuentro es la aprobación de la Declaración y del Compromiso de Andorra sobre Innovación para el Desarrollo Sostenible, que abarcan una serie de consensos en torno a la innovación y la recuperación ante la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

Además, se buscará aprobar un Programa de Acción y una serie de Comunicados Especiales, entre ellos dos propuestos por la Argentina: uno junto a España sobre “Acceso a financiamiento externo para el combate de la pandemia del Covid-19”, y otro sobre la cuestión de las Islas Malvinas, que respalda el llamado a la reanudación de las negociaciones entre el gobierno argentino y el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

PEDIDO AL FMI

El Presidente le pidió al Fondo Monetario Internacional que se distribuyan los porcentajes de derechos especiales de giro (DEG) –la “moneda del FMI”– que corresponden a los países centrales, entre las naciones miembro de ingresos bajos y medios, como la Argentina, en el marco de la crisis económica y social derivada de la pandemia de coronavirus. Propuso “incorporar elementos de acción climática” en el pacto por la “cesión” de los dólares.

El Presidente habló ante los representantes de los países que integran la Cumbre Iberoamericana, que se reúne esta semana de forma virtual en Andorra bajo el lema ‘Innovación para el Desarrollo Sostenible - Objetivo 2030′. “Necesitamos medidas financieras más ambiciosas. Es imperativo que iniciativas de alivio y prórroga de la iniciativa de suspensión de deudas se extiendan a los países de ingresos medios con alta vulnerabilidad”, sostuvo el primer mandatario. “Se impone promover nuevos horizontes de pago y tasas más flexibles con consideración del riesgo crediticio adaptada a las actuales circunstancias”, dijo el primer mandatario hoy durante su discurso frente a la cumbre”, agregó.

“En materia de derechos especiales de giro, se impone avanzar con el debate vigente de cesión de los mismos a los países en desarrollo, incorporando elementos de acción climática de los países beneficiarios para establecer una relación virtuosa entre el alivio financiero y cuidado ambiental”, expresó.

En la plenaria, que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del covid-19, participan trece de los diecinueve mandatarios latinoamericanos. Se excusaron los presidentes de Brasil, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.