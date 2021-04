Bocinazo en el centro para pedir por la continuidad de las clases presenciales

Una importante cantidad de padres de alumnos en edad escolar realizaron esta tarde un bocinazo por las calles céntricas de la ciudad para reclamar por la continuidad de las clases presenciales.

"Nosotros lo que estamos pidiendo es que las escuelas sean lo último en cerrar. Se ha demostrado que no son lugares donde se producen focos de contagio, porque tiene protocolos estrictos como pocos ámbitos en la ciudad", mencionó Juliana, una de las madres autoconvocadas, en comunicación con el móvil de LA BRÚJULA 24, durante el programa Nunca es Tarde.

Carteles con mensajes diciendo "Juntos por la educación presencial", "no más zoom" y "la inoperancia condena a la infancia, con los chicos no" pudieron verse entre los manifestantes, que con sus autos, recorrieron la Plaza Rivadavia.

"No desconocemos la situación epidemiológica de la ciudad, pero está claro que los contagios no se dan en las escuelas. El problema está en otro lado, en la conducta de la gente en la vida diaria y también en las pocas vacunas que han llegado al país y a la ciudad", agregó Juliana.

Para esta madre, "los chicos hicieron un esfuerzo enorme durante todo el año pasado" y pidió que de una vez por todas, la educación sea prioridad en el país.

"No estamos diciendo que en las escuelas no tengan que cerrar nunca. Sabemos que en el mundo se han cerrado durante 15 días o más. Pero acá ya estuvimos un año sin clases presenciales y ahora, ante la primera suba de contagios, lo primero que se restringen son las escuelas", finalizó.

Cabe recordar que por el momento, en Bahía continuarán las clases presenciales, ya que la ciudad se mantiene en Fase 4. La situación podría cambiar recién la próxima semana, si es que el gobierno provincial dictamina un retroceso ante el avance en la cantidad de contagios de los últimos días.

"Queremos una suspensión de la presencialidad temporaria y preventiva"

Ana Canullo, titular de SUTEBA Bahía Blanca, pidió que las clases presenciales se suspendan temporaria y preventivamente, ante el avance de la segunda ola de coronavirus.

"Nosotros no decimos que no queremos la presencialidad. Queremos una suspensión temporaria y preventiva. No queremos estar hasta diciembre así. Si en marzo del año pasado se suspendieron las clases, sin ningún caso confirmado, ahora con 500 por día, me parece que es lo más lógico", dijo la dirigente sindical.

En el ámbito educativo de Bahía Blanca hoy hay poco más de 100 positivos. Las cifras marcan que hasta el momento se confirmaron 79 casos en docentes, 47 alumnos y 9 auxiliares de la educación.

"La presencialidad es muy importante, pero lo fundamental es la salud. Los protocolos en las escuelas sirven, pero no pueden salvarnos de todo", agregó.

Para Canullo la escolaridad presencial genera movimiento, por la circulación de gente en las escuelas y eso favorece la suba de contagios.

"La gente no va en helicópteros a las escuelas. En los transportes públicos se han relajado los controles y no se respetan como durante el inicio de la pandemia. Además, en común ver a la salida de los colegios una aglomeración de padres conversando unos con otros, en algunos casos sin barbijo", completó.