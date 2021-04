Murió el hombre que sufrió serios maltratos en un geriátrico

Julio, el papá de la mujer que denunció serios maltratos en el geriátrico en el que estaba alojado, finalmente falleció esta mañana, luego de haber estado internado durante varios días en el Hospital Español buscando recuperarse.

Elsa Quinteros el pasado miércoles le brindó su duro testimonio a LA BRÚJULA 24, donde contó la triste experiencia que tuvo que vivir su padre en el “Hogar Feliz San Agustín", ubicado en Oliverio Girondo y Las Toscas.

"Mi papá tiene Alzheimer y glaucoma. Fui a PAMI y me derivaron a este lugar. Nos dieron turno para visitarlo el 27 de febrero y ahí le pedí a mi hermano que me grabe un video para ver cómo estaba. La imagen fue dramática porque tenía 15 kilos menos y ni siquiera había pasado un mes. Ahí le pedí a la asistente social del hogar si por favor podía aumentar el ritmo de visitas y me lo negaron", dijo.

La mujer en su relato apuntó duramente a Eli Dodero y a un médico de apellido Criado, mencionando que "nunca le pusieron las gotitas en los ojos y hasta le robaron las zapatillas".

"Tenía escaras y lastimaduras por todos lados. Los responsables jamás me llamaron y tampoco dieron la cara”, explicó Elsa.

Cabe mencionar que desde este medio se ha intentado tomar contacto con las autoridades del geriátrico, pero hasta el momento no se ha conseguido lograr una comunicación.