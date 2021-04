Horas después de que él mismo confirmara que dio positivo por coronavirus, y tras la cancelación de la reunión que iba a mantener esta mañana con Horacio Rodríguez Larreta, el presidente Alberto Fernández aseguró que se siente “bien” y que la decisión de aislarse fue “casi preventiva”. No obstante, en esa línea, resaltó el hecho de haber sido inoculado. “Creo que si no fuera por la vacuna la estaría pasando muy mal, por lo que me dicen los médicos”, expresó.

"Me siento bien, lo mío fue casi preventivo. Ayer fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra, estuve con mi hijo y con Fabiola. Cuando volví a mi cuarto, a la noche, tenía dolor de cabeza y me sentí acalorado, me tomé la fiebre y tenía 37.3", contó el mandatario en diálogo con AM 750, al recordar cómo fue que comenzaron los síntomas y que lo llevaron a realizarse un test rápido, que al final dio positivo.

“Mandamos a hacer un PCR que es más lento y seguro, pero no tengo los resultados. Recién me hisoparon para llevar al Malbrán muestras para que verifiquen cuál es la cepa, si es que se confirma el test rápido positivo", agregó.

“No tengo la menor idea de cómo me contagie. Sé que hubo algún caso acá en la quinta, en la cocina, pero me dijeron que no tenía contacto conmigo", explicó.

"Esto debe servirnos para que todos entendamos el riesgo que corremos. Tenemos que entender la gravedad del momento que vivimos y la necesidad de cuidarse", agregó, para luego destacar el hecho de haberse vacunado (en su caso, con las dos dosis de la Sputnik V).

"La vacuna generó una cantidad de anticuerpos importante como para que yo en este momento no la esté pasando como la pasa una persona de 52 años que se contagia y que en los primeros días expresa su dolencia. Por lo que me dicen los médicos, creo que si no fuera por la vacuna la estaría pasando muy mal ”, afirmó.

