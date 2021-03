Sobrevivió a un brutal accidente y cuenta su larga recuperación

María José Barrera protagonizó en diciembre del año pasado un violento choque en Ruta 33 que tuvo a cuatro vehículos involucrados, entre ellos un camión. La mujer se llevó la peor parte porque, tras el impacto, tuvo que ser derivada de urgencia al Hospital Municipal y permaneció un tiempo internada en grave estado de salud.

La buena noticia es que María milagrosamente sobrevivió a aquel terrible episodio y ya se encuentra en su casa, aunque continúa recuperándose. "Ahora estoy bien, con kinesiología, neumonólogo, es un tratamiento largo. Me dijeron los médicos que al menos un año me va a demandar. Lo que más me duele son las costillas, la verdad que me salvó el de arriba. Fue bastante complicado todo, más que nada para la familia”, comentó Barrera en diálogo con el programa Vive Cada Día, que se emite por LA BRÚJULA 24.

Respecto a los detalles de cómo se produjo el accidente, relató: “Yo iba en un Onix, venía un colectivo carreteando por la banquina entonces bajé la velocidad. Cuando vi que subió bajé de cambio y en eso venía una ambulancia muy fuerte y me chocó de atrás mandándome directo al camión que venía de frente. Es como que me desconecté en ese momento, me desmayé, es como un sistema que tiene el cuerpo me dijeron”.

Después transitar una verdadera pesadilla, María se siente agradecida de esta segunda oportunidad que le dio la vida. “Es complicado y largo, pero estoy contenta porque estoy viva. La ayuda de mi familia ha sido increíble, están siempre al lado mío. Ahora estoy de licencia, no puedo hacer nada. El brazo todavía no saben si me lo van a operar o no, quieren ver si se puede evitar con kinesiología”, explicó.