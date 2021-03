Denuncia que su ex se llevó a su hija y no puede verla desde hace meses

Cintia no puede ver a su hija Sofía desde agosto del año pasado. Denuncia que su ex pareja se la llevó sin su consentimiento. Desde entonces, afirma, no sabe nada de ella y está muy angustiada.

Esta mañana junto a un grupo de allegados se acercó con carteles a la Fiscalía de calle Moreno para pedir que la ayuden. "El 21 de agosto fui a buscarla a la casa de él, como siempre, pero él me pegó. Mi sobrina llamó a la policía, vinieron unos patrulleros y le dejaron la nena por dos horas", contó la mujer en diálogo con el móvil de La Brújula 24.

Y agregó: "Ella lloraba, estaba asustada. Fui a la Comisaría de la Mujer para denunciarlo por los golpes, un amigo suyo me vio y él apareció ahí también. Pidió al Servicio Local que se la dejaran tres días, pero no me la llevó más".

"Yo no hablé más con mi ex porque tenía una restricción. Me la sacó, no cumplió con el régimen, no la vio más mi familia ni la llevaba al colegio. Nadie me ayuda, no se nada de mi hija", explicó.