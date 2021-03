Conmovedor mensaje de Zulemita Menem para su madre internada por Covid

Zulemita Menem posteó en las redes sociales un conmovedor mensaje para su madre Zulema Yoma, quien contrajo Covid por segunda vez y tuvo que ser hospitalizada.

En Twitter, la hija de Carlos Menem y Zulema Yoma manifestó la admiración que siente por la disposición de su mamá para enfrentar la adversidad y se mostró confiada en que logrará superar nuevamente la enfermedad.

Junto a una foto donde se la ve abrazada a Zulema, escribió: "Ella... la más linda, la más valiente". Y en referencia al hecho de que tenga que enfrentar el Covid nuevamente, afirmó: "Una prueba más que le pone la vida... No dudo que también la podrá superar". Con un emoji de corazones, cerró su posteo diciendo: "Te amo, viejita".

Zulema Yoma, de 78 años, fue internada ayer, lunes, en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo y aún permanece allí. Los síntomas que presentó fueron falta de aire, fiebre y congestión. A causa del Covid, desarrolló una neumonía.

Como se recordará, la ex primera dama y su hija ya se había contagiado coronavirus en agosto de 2020. En aquel momento, ambas decidieron hisoparse cuando la empleada que trabaja en la casa de Zulemita presentó síntomas compatibles con la enfermedad.

Ahora, según comentó Zulemita Menem, su madre desconoce cómo y dónde puede haberse contagiado, pero la decisión fue prevenir mayores complicaciones y por eso, la internaron.

La enseñanza de sus padres

Confiada en que Dios ayudará a su mamá a superar esta nueva prueba, a Zulemita Menem la enfermedad y hospitalización de Zulema Yoma le llegó mientras transita el duelo por la muerte de su padre, ocurrida el 14 de febrero último.

Si bien Zulema Yoma y Carlos Saúl Menem estaban separados, ella permaneció junto a él en el momento de su partida. Lo contó la hija de ambos. "Papá se fue de la mano de mi mamá", declaró Zulemita tras el fallecimiento de su padre.

Y detalló: "En ese momento, estábamos los tres. Nair (su hermano), mi mamá y yo. Papá estaba conectado a los monitores y yo ya veía que las señales no eran buenas. Entonces, con Nair, decidimos irnos. Mi mamá se quedó acompañándolo a mi papá. Se quedó al lado de él. Le dio un beso en la frente y se fue".

"Es una cosa más de aprendizaje que ellos me dieron. Ella estuvo al lado del amor de su vida hasta el último momento", reflexionó.Y si de aprendizajes se trata, Zulemita recibió una lección de parte de su padre en una de las últimas conversaciones que mantuvieron. Ella le quiso saber cómo había hecho su padre para soportar tantos dolores en su vida -desde haber estado preso hasta haber perdido a su hijo Carlitos Menem Jr.- y el ex Primer Mandatario argentino le dio una clave.

"Lo primero que se me ocurrió en esa charla fue preguntarle eso de cómo hizo para aguantar -recordó Zulemita Menem en declaraciones periodísticas-. No sabía si tenía que preguntárselo o no... Pero, sinceramente, lo sentía...".

"Yo no me tuteaba con mi papá -agregó-. Y él me dice: 'Hija, míreme. Uno en la vida tiene que pensar en todo aquello que quiere que suceda', y se señalaba la cabeza'. Eso me dejó muy marcada, porque siento que mi padre hizo todo lo que hizo a partir de ese pensamiento".

