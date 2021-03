Música y humor: el anticipo de la cartelera de teatro que se viene en Bahía

Fue un año extremadamente duro para el teatro, tanto a nivel local como nacional. Pero de a poco comienza a verse una pequeña luz al final del horizonte, sobre todo luego de la reapertura permitida por la Provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, Bahía Blanca prepara una muy interesante grilla de espectáculos para los próximos meses, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Según adelantó Daniel Volpe, productor teatral y uno de los encargados del Teatro Don Bosco, se vienen obras relacionadas al humor y a la música.

En comunicación con el programa "Una buena razón", Volpe dijo que el próximo 17 y 18 de abril retornará a la ciudad el humorista mendocino Cacho Garay.

Karina "La Princesita" será la encargada de abrir los shows musicales, con espectáculos previstos para el 1 y 2 de mayo. En tanto, el 7 de mayo arribará El Plan de la Mariposa, mientras que al otro día se presentarán Las Pastillas del Abuelo.

Para el quinto mes del año también está prevista la llegada de "La H no murió", un desprendimiento de la banda Hermética.

Por su parte, el 15 de ese mes, arribará el bailarín Hernán Piquín, con su "Show must go on", en el que realiza un homenaje a Freddy Mercuri.

Para cerrar el calendario y según adelantó Volpe, en la primera semana de julio, arribará el "Oficial Gordillo", con su espectáculo de humor.

"Dentro de toda la pesadilla pasada, estamos todos con el alma arriba y con muchas ganas de retornar. Nos estamos preparando para encarar esta etapa que va a ser difícil, pero que necesitamos atravesar para poder salir adelante", dijo Volpe.

En aquella oportunidad, se adhirió a lo dispuesto en las resoluciones dictadas por los Ministerios de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, respecto al desarrollo de las actividades de las salas y los complejos cinematográficos y de los establecimientos dedicados a las artes escénicas y artes musicales, debiendo sujetarse al estricto cumplimiento de los protocolos.