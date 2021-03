Para un ex Juez de Faltas, "el acta que labró el inspector es impecable"

El ex Juez de Faltas bahiense, Ricardo Germani, brindó en LA BRÚJULA 24 sus impresiones con relación al procedimiento realizado durante la madrugada del sábado en Salta al 100, donde el ahora ex funcionario municipal Fabián Tuya estrelló su auto contra una casa y no cumplió con el test de alcoholemia para luego realizarse una extracción de sangre en el Hospital Italiano.

"El acta está impecable, muy claro. Cuando el inspector consigna que hubo una negativa manifiesta es una fórmula que utiliza la ley para dibujar qué significa una conducta de negativa. Es entorpecer la práctica de exhalación, con movimientos de cabeza o boca, actitudes que buscan que el procedimiento no se realice. Si el prevenido es renuente y succiona o absorve, es una conducta manifiesta que sin decir oralmente que no se lo hace, demuestra que no quiere acceder al test, obstaculizando el procedimiento", sostuvo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó que "la imputación estaba terminada con la presunción. A los efectos de la persona, es menos estigmatizante si se trata de un funcionario público porque no es lo mismo que se detecte un valor elevado de alcohol por litro de sangre antes que si te queda una duda. El señor Tuya tiene el derecho de agregar las evidencias a su favor y es ahí donde se agregará al expediente. No sé cuál es el criterio del Juzgado de Faltas para valorar la prueba del examen realizado en el nosocomio privado".

Además, tal como mencionara la sección Bahía Indiscreta, el Juez compartió el criterio respecto de la cadena de custodia: "Lo compartía con mis colegas Caimani y Nardi y lo sostuve a rajatabla. A veces los imputados apelaban, en un 50% de los casos la Justicia penal sostenía nuestro criterio y otras veces sostenían que era una prueba diabólica".

"A nosotros nos parecía apropiado que una persona que se salía del control del Estado, habiendo tenido una imputación previa y realizaba un medio de prueba ante un organismo privado, debía garantizar que el resultado correspondiera a su estado físico de ese momento para evitar picardías que ocurren", concluyó Germani.