"No pude soplar la pipeta porque tenía un golpe en la cara"

Luego que el actual director de Delegaciones de la Municipalidad, Fabián Tuya, terminara arriba de la vereda con su auto en Salta al 100, dijo en LA BRÚJULA 24 que en ningún momento se negó a hacer el control de alcoholemia, sino que no funcionaba el alcoholímetro.

“Venía por salta, se me cruzó un auto, me fui contra la vereda y me golpee”, dijo Tuya en el programa Hoy También.

“No me negué a hacer el control de alcoholemia, pero cuando soplaba no salía bien y por eso no se pudo hacer. Luego fui al hospital Italiano para hacerme un análisis de sangre”, continuó.

“Cuando soplaba no activaba como correspondía, por el golpe en la cara producto del choque. Por eso me fui a hacer el análisis de sangre”, explicó.

Luego sostuvo que “eran las 12 de la noche y estaba circulando, no había salido ni nada raro. Pero para mayor tranquilidad me hice el análisis. Los resultados tardan entre 48 y 72 horas”.

Además aseguró que “si hablo con ustedes es porque estoy tranquilo. En ningún momento me negué, sino que no se pudo hacer”.

Por último indicó que “ya hablé con las autoridades municipales y me dijeron que si yo estaba tranquilo, que esperemos los resultados”.