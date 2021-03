Superclásico: Gallardo esconde el equipo y Russo espera por Tevez y Cardona

En el marco de la Fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional, se producirá una nueva edición del Superclásico. Este domingo, desde las 18, River visitará a Boca con la intención de cosechar una victoria que le permita acomodarse en la parte alta de la Zona 1. En la antesala a este trascendental compromiso, Marcelo Gallardo brindó una conferencia en el predio que el club posee en Ezeiza. Guardó con llave la formación titular que confirmó que tiene en la cabeza y se refirió a las supuestas lesiones dentro del plantel Xeneize.

“No tenemos nada en la cabeza que nos haga pensar que llegamos en malas condiciones. Estamos muy bien”, fue el comentario optimista del Muñeco, que remarcó que la parte emocional será fundamental para el desarrollo y resultado final del Superclásico. Al ser consultado por la alineación en reiteradas ocasiones, admitió que tiene el once confirmado en su cabeza y que recién mañana se lo dará al plantel. En tanto, no soltó ninguna pista respecto a ningún nombre: “¿Espacio para sorpresas? Dependerá para ustedes lo que sea una sorpresa. Tengo el equipo pero no estoy en condiciones de darlo. Son tan importantes los titulares como los que pueden entrar para cambiar el partido”.

Carlos Tevez y Edwin Cardona arrastran molestias físicas que los ponen en duda de cara al choque del domingo en la Bombonera y Gallardo opinó sobre esto: “No me dejo llevar por la información que no sea oficial. En general lo hago. Lo importante es lo que nosotros tengamos a mano como equipo. Depende absolutamente de nosotros. No me cambia absolutamente nada más allá de la importancia de los futbolistas rivales para su funcionamiento. No va a modificar mi pensamiento respecto a cómo queremos afrontar el partido”.

Justamente, en el Xeneize, la alarma continúa encendida en Boca por el estado físico de dos de las figuras que tiene el plantel conducido por Miguel Ángel Russo. Tevez y Cardona no terminaron el entrenamiento de ayer y hoy por la mañana se movieron de forma diferenciada a 48 horas del encuentro. El cuerpo técnico tuvo una noticia positiva: Carlos Izquierdoz se recuperó de una dolencia y estará presente contra el Millonario.

En el Xeneize reina el buen ambiente tras la goleada 7-1 contra Vélez en Liniers aunque saben que el duelo de este domingo (arrancará a las 18 en la Bombonera y será dirigido por Facundo Tello) puede ser trascendental en la competición. Los de la Ribera levantaron mucho su nivel el fin de semana pasado y la idea es mantenerlo, aunque con dos de sus máximos exponentes en duda por sendas molestias, el objetivo puede llegar a complicarse.

Tevez sufrió un leve esguince de tobillo en la práctica matutina de ayer, de la que se retiró con buen semblante e incluso frenó con su auto en la puerta del predio que Boca tiene en Ezeiza para fotografiarse con hinchas. Para Carlitos este puede ser uno de los últimos partidos contra el eterno rival y su entorno aseguró que no querrá perdérselo por nada del mundo. Desde el departamento médico le recomendaron que no exigiera su articulación por estas horas y recién entre mañana y pasado se confirmaría su titularidad.

Algo similar ocurrió con Cardona, que sufrió una contractura en el ensayo de ayer y quedó en duda. El colombiano trabajó separado del resto del grupo y luego se mostró junto a algunos compañeros al costado de la cancha en la que la Reserva cayó 1-0 con River. El segundo equipo fue dirigido por Juan Krupoviesa debido a la baja por caso positivo de COVID-19 de Sebastián Battaglia, algo que también alertó a todos en el búnker azul y oro. Sin embargo el plantel profesional ya se sometió al hisopado de rutina y todos los resultados fueron negativos.

En definitiva, en Boca son optimistas para contar el domingo con Tevez y Cardona aunque tendrán que cuidarlos hasta último momento. Mientras tanto Russo evalúa variantes en la alineación inicial teniendo en cuenta que casi con seguridad Izquierdoz, quien dejó atrás un traumatismo intercostal, ocupará el lugar de Lisandro López en la zaga central. La otra modificación puede registrarse en el lateral derecho: Julio Buffarini tiene chances de ser el lateral derecho y, de confirmarse su inclusión, Nicolás Capaldo se adelantará al mediocampo (y saldrán Gonzalo Maroni o Cristian Medina).

Con Marcos Rojo convocado por primera vez y seguramente entre los suplentes (al igual que Ramón Wanchope Ábila), Boca formaría el domingo ante River con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Medina o Maroni, Sebastián Villa; Edwin Cardona y Carlos Tevez. En caso de que estos últimos dos no estén en condiciones de jugar, los que se perfilan son Franco Soldano y Mauro Zárate, que también arrastraba alguna molestia física.