La preocupación de una bahiense que figura como ya vacunada: "Esto nos pasó a varios"

Una historia que se repite, lamentablemente. Tal como te informó La Brújula 24 a principios de marzo respecto del caso de una bahiense de 76 años que figuraba como vacunada en Chivilcoy, ahora hay otro caso de similares características.

Miriam se comunicó con la producción del programa "Bahía Hoy" para dar su testimonio. "El día 10 tenía turno porque tengo una patología renal, entraba en el grupo dentro de los menores de 59 años de riesgo, en la UNS me dijeron que no había vacunas y que volviera al otro día", relató.

Y siguió: "Llamé al 148 para reclamar y me dijeron que ya figuraba como vacunada. Hice la denuncia en la página Vacunate, que ahora no me permite volver a entrar, me comuniqué con funcionarios de acá y debo decir que de la parte esa el trato fue excelente".

"Me dicen que fue un error de allá, que ponen los turnos y no mandan las vacunas. No es el único caso, les pasó a varios que fueron ese día. En la UNS no podían hacer nada, no tienen comunicación directa. Ninguna solución me dieron, tampoco eran médicos ni enfermeros ni nada".

"El tema es que no figure como vacunada, si hay que reprogramar un turno lo entiendo, pero que no me hagan figurar", cerró.