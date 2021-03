La fuerte autocrítica de El "Loco" Montenegro sobre la relación con sus hijos

En la gala de este jueves 11, en MasterChef Celebrity se vivió una jornada de gran emotividad. Luego de que Santiago del Moro presentara a los participantes, los integrantes del jurado, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui dieron a conocer la consigna que debieron llevar adelante. Un desafío diferente, en el que las lágrimas, como le ocurrió a Hernán 'El Loco' Montenegro, se hicieron presentes.

Los concursantes se toparon con una caja sobre la mesada, y cuando la levantaron se encontraron con una carta, escrita a mano por un familiar cercano. El Loco Montenegro fue uno de los que se quebraron al ver la letra de sus hijos. Inmediatamente Del Moro le preguntó cómo fue en su rol de padre, y El Loco no ocultó su desazón por no haber estado de la manera que le hubiera gustado.

“He sido un padre bastante ausente, desgraciadamente. Si bien hasta que tuvieron una cierta edad viajaban conmigo, pero ya después, por un tema de escuela y demás, estuve bastante ausente”, comentó Montenegro, con los ojos llorosos, acongojado.

“La vida me dio la oportunidad –yo tengo a mis tres hijos biológicos-, después con mi segunda pareja ayudé a criar a dos más, y ahí creo que pude emparejar. Eso siempre fue una cosa que me quedó en el tintero... El tema de la falta de tiempo, la distancia”, agregó el ex basquetbolista sobre los desafíos de no poder estar como lo hubiese deseado.

A continuación, ya con sus hijos grandes, admitió que el tiempo perdido lo empezó a recuperar con sus 6 nietos. Sostuvo que sus hijos no le guardan rencor por haberse alejado, en parte por el deporte y el tiempo que le demandaba, en parte por su adicción a las drogas, que lo tuvo durante un tiempo en la cornisa, hasta que se pudo alejar de ese mundo.

“Yo creo que soy mejor abuelo que padre”, dijo y agregó: “Cometí varios errores en la vida que me han afectado a mí y en la vida de ellos. Por suerte me han regalado, lo que digo yo, el regalo del regalo: el primer regalo son los hijos, el segundo regalo son los nietos. Entonces, en la medida que puedo, trato de no fallarles a mis nietos”.

